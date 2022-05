Tiniyak ng Commission on Elections na walang botanteng madi-dis-enfranchise sa mga lugar na nagdeklara ng failure of elections dahil sa iba’t ibang dahilan gaya ng mga naitalang karahasan na may kaugnayan sa halalan.

Sabi ni Comelec acting spokesman Atty. John Rex Laudiangco, isa sa pangunahing layunin ng pagdaraos ng special elections sa mga lugar na nabigong magdaos ng halalan ay masirugong naibigay sa mga botante ang kanilang mga karapatan na makaboto.

“The first goal is to ensure that no voter will be disenfranchised kaya nga magka-conduct tayo ng special elections dyan. Now as to whether or not those votes in the precinct will affect yun pong elections whether yun pong local elections there it has to be determined still. Depende kasi yan sa total number of registered voters at depende yan sa total number of registered voters at current state ng canvassing doon sa lugar na yun. But definitely all voters cannot be disenfranchised," ani ni Laudiangco

Bagama't natukoy naman ng Comelec ang mga specific na mga polling precincts na pagdarausan ng special elections at kung saang barangay ito isasagawa sa mga bayan ng Butig, Binidayan at Tubaran hindi nagtakda ng eksaktong petsa ng special elections ang Comelec.

“Now kailan ito magaganap? the commission had stated that it should be held on May 15 or any other date as may be deemed proper by the commision en banc. Ngayon bakit hindi po tayo nagfix ng date because yun nga yung preparation for the printing of ballots, preparation for the security we have to retrain again the special electoral board which will now be compose fully of PNP and of course the requisite notice to the party," paliwanag ni Laudiangco

PROCLAMATION NG MGA NANALONG KANDIDATO SA NATIONAL POSITIONS BAGO ANG MAY 15, 2022?

Tuloy pa rin ang inaasahang proclamation ng Comelec sa susunod na mga araw para sa national positions gaya ng mga mananalong senador at party-list groups kahit pa may idaraos pang special elections sa Lanao del Sur.

Sabi ni Laudiangco, titingnan ng Comelec kung mayroon bang malaking epekto ang magiging resulta ng boto sa gaganaping special elections dahil kung wala - tuloy na tuloy anya ang proklamasyon ng mga nanalong kandidato.

“Will it affect the votes? kung hindi makakaapekto ang vote ng precincts na ‘to…pinapayagan po ng batas na mag-proclaim. same din po sa local, kung hindi makaka-apekto sa local positions proclamation could proceed ganon din po sa national. Importante, i-a-add pa rin po natin sa total count and the total canvass," sabi ni Laudiangco

PANIBAGONG FAILURE OF ELECTIONS MATAPOS ANG SPECIAL ELECTIONS?

Bagamat hindi imposible na magkaroon ng isa pang failure of elections matapos ang pagdaraos ng special elections, sinabi ng Comelec na hindi pa ito nangyayari sa kasaysayan ng halalan sa bansa.

Paliwanag ni Atty. John Rex Laudiangco, dapat malinaw ang mga rason bakit kinakailangang magdeklara ng failure of elections.

“Yung failure of elections po kasi hatiin natin sa dalawa. the first failure of elections it will resort na wala talagang voting na nangyari. The second reason, merong botohan unfortunately something happened that there was a failure to elect which kung meron pa ditong magyayari…there must be sufficient basis," ani Laudiangco

Meron aniyang limitadong basehan ang batas bago magdeklara ng failure of elections sa isang partikular na lugar.

“Unang-una po dyan that such the acts of god, forced majeure, terrorism, violence or any other analogous causes resulted to the point that there were no elections, meaning walang nakaboto, the second instance, merong nakaboto but there was failure to elect,” sabi ni Laudiangco

Ayaw naman pangunahan pa ng Comelec kung makakaapekto pa sa mga kandidatong nangunguna sa bilangan ang magiging resulta ng boto sa isasagawang special elections.

Kumpiyansa rin ang Comelec na makapagpo-proklama ito ng mga panalong senador at party-list group sa mga susunod na araw.

“I don’t want to speculate pero mabilis po tayo, medyo maganda po ang progress ng ating canvassing. hopefully, we’re still optimistic that we could finish this in a weeks time or so," ani Laudiangco

Pansamantalang sinuspinde ng National Board of Canvassers ang sesyon nito ngayong gabi at muling ipagpapatuloy bukas ng alas-tres ng hapon.