NBOC, umabot na sa 121 COCs ang na-canvass

MAYNILA - Umabot na sa 121 certificates of canvass (COCs) mula sa 173 COCs para sa mga kandidatong senador at party-list groups ang natapos na i-canvass ng Commission on Elections na nagsisilbing National Board of Canvassers (NBOC).

Sa nasabing bilang, 118 ang electronically transmitted habang 3 ang manually prepared.

Sa inilabas na report number 2 ng NBOC, leading pa rin sa partial at official results sa senatorial race ang aktor na si Robin Padilla na mayroong 13, 231, 228 na boto.

KARAGDAGANG HONORARIA

Samantala, nilinaw ng Comelec na hindi pa sila nakapagdedesisyon sa hirit na karagdagang honoraria sa mga guro na nagsilbing electoral board sa nakalipas na halalan.

Sabi ni Comelec acting spokesman Atty. John Rex Laudiangco, wala pang resolusyon ang komisyon patungkol dito.

"Apologies po, but I have to stress that the Commission has yet to decide on this. There is no resolution yet approved and promulgated. It was a statement of me having remembered that there was a similar instance in the 2019 NLE,” ani Laudiangco.

Paliwanag ni Laudiangco, sakaling makapaglabas na ng desisyon ang Comelec para sa dagdag na honoraria ng mga guro ay hindi ito ang unang beses na gagawin ng poll body dahil nangyari na rin naman ito noong 2019 elections.

Maaari aniyang ikonsidera ng Comelec en banc ang pagkakaloob ng dagdag na honoraria base sa mga naunang resolusyon nito sa nakalipas na mga halalan. Pero sa ilalim aniya ng panuntunan ng Department of Budget and Management (DBM), hindi pinapayagan ang pagbabayad ng overtime pay sa mga nagsisilbing electoral board.

“I am now looking po for the similar resolution for the consideration of the Commission en banc. But definitely, the Commission, under DBM Rules, as well as other accounting and auditing rules, is not allowed to grant overtime pay,” dagdag ni Laudiangco.

Bago mag-alas-7 ng gabi Huwebes, pansamantalang sinuspinde ng NBOC ang sesyon nito at muling magbabalik bukas ng ala-una ng hapon para ipagpatuloy ang canvassing ng mga COCs para sa mga kandidtong senador at party-list groups.