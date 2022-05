Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Pinabulaanan ng Konsulado ng Pilipinas sa Shanghai ang mga alegasyon na hindi pa sila nakakapagbigay ng ayuda sa mga Pilipino na apektado sa COVID-19 lockdown.

Ayon kay Consul General Josel Ignacio, namahagi na sila ng emergency food assistance sa 247 na kababayan simula noong Mayo 7.

"May 7 hanggang May 9 ay nakapaghatid po tayo ng emergency food aid, na bawat isang tao po ay tumanggap ng 7 pakete po ng worth ng pagkain," aniya sa panayam sa TeleRadyo Huwebes.

Paliwanag ni Ignacio, naipamahagi ito sa tulong ng mga logistics company, na binigyan ng permiso ng pamahalaan ng Tsina na makapag-ikot sa Shanghai.

Dagdag ng consul general, nasa 475 Pinoy ang nagpalista na para makatanggap ng food voucher.

Nasa $200 ang halaga ng tulong mula sa Overseas Workers Welfare Administration at 700 renminbi sa Department of Foreign Affairs.

Makukuha ang mga food voucher kapag nagbukas na ulit ang konsulado.

"'Pag sapat pong nagluwag at napapayagan na pong makalabas ng kaniya-kaniyang bahay ay mai-turn over na po," ani Ignacio. "Kami po ay sumusunod lamang sa gabay ng ating parent agencies sa Manila at meron din ho kasi tayong sinusunod na alituntunin tungkol sa turnover."

"Kailangan pong mapatunayan na 'yung ayuda ay naibigay sa tamang recipient," dagdag ng consul general.

Patuloy na ipinatutupad ang lockdown sa Shanghai dahil sa pagkalat ng COVID-19.

Nasa 25 milyong katao sa siyudad ang nananatili na nang ilang linggo sa kanilang mga tahanan dahil sa zero-COVID policy ng pamahalaan ng Tsina.

Nasa 4,000 Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa Shanghai.