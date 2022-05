MAYNILA – Naiproklama na ang bagong mayor ng Parañaque City na si incumbent Rep. Eric Olivarez nitong Miyerkoles.

Nakakuha ng kabuuang botong 175,816 si Olivarez laban sa katunggaling si Jun Saide na isang barangay chairman ng Baclaran, Parañaque.

Naka-tatlong termino si Olivarez sa kanyang distrito. Ganoon din ang nakatatandang kapatid na si Mayor Edwin Olivarez na 9 na taon ding nagsilbing mayor ng lungsod. Nagpalitan ang dalawa ng puwesto.

Ayon kay Mayor-elect Olivarez, malawak na rin ang karanasan niya sa politika at kabisado na ang Parañaque kaya itutuloy niya ang mga proyekto ng kaniyang kapatid na siya namang papalit bilang kongresista First District.

Kasado umano ang mga programang pang-edukasyon, kalusugan, kalamidad, sakuna at marami pang iba.

Dagdag pa ni Mayor-elect Olivarez, mahalaga ang ibinibigay na libreng pag-aaral at allowance para sa mga mag-aaral para maiangat ang kalidad ng buhay ng mga taga-Parañaque.

"Mayroon kaming dalawang existing City Colleges. ’Yung City College Parañaque tsaka ’yung PU Parañaque mas dadagdagan namin ng school buildings and bachelor degrees at murang college scholars para maka-avail ng scholarship ng City College," aniya.

Pagdating naman sa kalusugan, may dalawang libreng ospital na sa Parañaque at magdagdag umano sila ng mga gusali para mas marami pang matanggap na pasyente.

Sisikapin din nilang gawing libre o minimal lang ang babayaran sa mga laboratory at hospital procedures. Paiigtingin din umano nila ang kanilang COVID-19 response kung saan pipilitin nilang mapabakunahan ng booster shot ang lahat ng residente.

Sa kasalukuyan ay 20 na lang umano ang positive COVID-10 cases sa Parañaque.

Tututukan din ng bagong halal na Mayor ang kanilang flood control program at disaster response. Magtatayo na rin umano sila ng permanentemg evacuation center para hindi na sa mga basketball court at eskwelahan nananatili ang mga biktima ng sakuna.

Ayon kay Mayor-elect Olivarez, mainam na kapatid niya ang papalitang mayor at mga kaalyado nila ang karamihan sa konseho kabilang ang pamangkin niya na si Pablo Olivarez II.

Para kay Mayor-elect Olivarez, hindi naman masama kung may political dynasty sa isang lugar basta napagsisilbihan nang maayos ang kanilang bayan.

"Kung hindi naman maganda ang ginagawa pwede naman nilang hindi iboto. Kung maganda binoboto nila. I believe. Modesty aside, maayos naman ang pamamalakad namin sa City of Parañaque. Nagtatrabaho kami, hands on kami. Sa grassroots talaga kami bumababa every single day so nakikita ng tao yun. Na-appreciate nila," aniya.

Ito umano ang dahilan kaya patuloy ang tiwala ng mga taga-Parañaque sa mga Olivarez.