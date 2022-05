BBM-Sara, wagi sa maraming bansa sa Europa

LONDON - Ilang minuto bago ang pagsasara ng botohan sa United Kingdom, humabol ang maraming botante sa Philippine Embassy para kunin ang kanilang balota.

Masaya ang mga nakahabol at binigyan ng pagkakataong makaboto para sa halalan ngayong taon.

“Masayang-masaya, nag-effort ako na pumunta talaga, nag-taxi ako, nag-train, papunta rito kasi pinayagan ako ng amo ko,” sabi ni Shey Devera, huling nakaboto sa London.

Matapos naman ang magdamagang ballot feeding, counting at canvassing, prinoklama nitong Martes ng hapon ni Consul General Rhenita Rodriguez ang pinal na resulta ng botohan sa UK at Ireland.

Panalo ang tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte. Nakuha ni Marcos ang 8,886 votes o 55.7%, habang may 5,573 votes si VP Leni Robredo. Umabot naman sa 9,489 o 59.78% ang bumoto kay Duterte bilang Bise-Presidente.

Hiling ng BBM-Sara Uniteam UK na tanggapin ang resulta ng halalan at ibigay ang suporta sa mga susunod na lider ng bansa.

“It’s a good result for that one month of voting here in the UK, at yun nga maraming lumalabas sa social media na magulo pero maayos naman, wala masyadomg problema,” sabi ni Arvin Burgos, Secretary-General, BBM-Sara, Uniteam UK.

Sa senatorial race naman, nanguna si Loren Legarda, sinundan ni Robin Padilla at pangatlo si Chiz Escudero; habang sa party-list, pinakamarami ang bumoto sa ACT-CIS na may 1,050. Nakapagtala ang embahada ng 52.19 % voter turnout mula sa 30,785 registered voters. Umabot naman sa 16,068 ang bumoto ngayong eleksyon.

BARCELONA, SPAIN

Dahil sa delay ng Philippine Consul General Barcelona, natagalan din ang bilangan sa embahada sa Madrid. Ayon sa certificate of canvass, 27 ang presinto na nasa ilalim ng embahada at sakop din nito ang PCG Barcelona.

Sa kabuuang bilang na 27,791 na botante, 45.29% voter turn-out. Panalo si Marcos sa 9,529 na boto laban kay Leni na 2,303. Sa pagka-bise, 9,588 ang boto kay Duterte na sinundan ni Pangilinan ng 1,787.

Nanguna naman sa senador sina Padilla at Legarda at ang ACT-CIS sa party-list.

“Actually 1am na, para sa akin it’s worth it dahil para sa bayan naman ‘yun. So yung pagpupuyat, yung ginagawa natin ngayon, worth it naman. And then yung resulta naman, as we expected ang leading is BBM and Sara and then sa senatorial si Robin Padilla,” sabi ni Azenith Tonio, poll watcher, PDP Laban.

“Sa nakikita kong pagbibilang sa Barcelona, it seems legitimate but looking at what’s happening in the Philippines, I have zero trust, I have zero confidence kung ano yung mga numero na lumalabas. So mag-aabang ako,” sabi ni Kax Uson, public observer, taga-Barcelona.

“Good, Marcos will be the next president. Excited na ako roon sa 20 Pesos per kilo ng bigas and God bless the Philippines,” sabi ni Ferdinand Fernandez, public observer, taga-Barcelona.

Marami raw natutunan uli sa eleksyon na ito.

“Generally, I would say it’s successful kasi we had a peaceful election kasi peaceful and orderly, wala naman kaming major incident at saka we had a good turnout, more than 51% so maganda na ‘yun sa akin. It could have been better. It could have been more kaya lang may mga COMELEC related issues, like ‘yung double registration and then ‘yung ibang registered voters dito sa Barcelona, napunta sila sa Certified list of Voters ng Madrid.” sabi ni Ma. Theresa Lazaro, Consul General, PCG Barcelona.

THE HAGUE, NETHERLANDS

Sa The Netherlands, halos maiyak dahil sa frustration at inis ang poll watcher at supporter ni VP Leni Robrero na si Allyssa Gollaba sa lumabas na resulta ng bilangan.

Aniya, matapos ang ilang halalang hindi siya bomoto, tumaya siya ngayon.

“It’s very difficult to accept. We’ve been campaigning for the past seven months. I was very hopeful,” sabi ni Allyssa Gollaba ng Team Leni Robredo-The Netherlands.

Inalala niya ang mga kamag-anak at pamilya na naiwan sa Pilipinas na dadanas umano ng epekto kung hindi mapuputol ang korapsiyon, political patronage at malawakang disinformation.

“Kasi I think iyong mga nasa Pilipinas actually ang maapektuhan what’s been going on and what’s going to happen.” dagdag ni Gollaba.

Pabor kay Ferdinand Marcos, Jr. ang resulta ng overseas voting sa The Netherlands na nakakuha ng 865 votes kumpara sa 649 votes ni Leni Robredo.

Sa pagka-Bise, nakakuha si Sara Duterte ng 914 votes samantalang si Kiko Pangilinan ay 564 votes. Nanguna naman sa Senatorial race si Loren Legarda at sinundan ni Robin Padilla at pumapangatlo naman si Mark Villar.

Sabi ni Ambassador Jose Eduardo Malaya, ang resulta sa The Netherlands ay salamin umano ng nasa Pilipinas. Kung marami man daw ang nadismaya sa resulta, huwag tumigil para tulungan na iangat ang bansa.

“Kailangan pong magpupunyagi pa rin tayo. Let’s work for the upliftment of the country in any way we can,” sabi ni Amb. Jose Eduardo Malaya, Philippines Embassy in The Hague.

BELGIUM

Sa Belgium, panalo rin si Marcos Jr. at Sara Duterte. Nanguna rin ang BBM-Sara tandem sa Luxembourg. Sa Europa, ayon sa partial at unofficial results ng COMELEC noong Martes ng gabi, panalo si Marcos na may 31,397 votes at si Robredo na may 12,473.

Wagi rin si Duterte na may 32,101 votes, sumunod si Pangilinan na may 10,021. Top three senators naman sina Robin Padilla, Loren Legarda at Mark Villar.

(Kasama si Joefer Tacardon sa United Kingdom, Vanda Marie Brady sa Ireland, Sandra Sotelo Aboy sa Spain, Joefel Tesorio sa The Netherlands, Raquel Crisostomo sa Belgium at Elmina Buado sa Greece)

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Gitnang Silangan, Europa at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.