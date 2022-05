AUSTRALIA – Sa kauna-unahang pagkakataon maglulunsad ang mga Pilipino sa Australia ng pagdiriwang ng 124th Independence Day ng Pilipinas sa ika-5 ng Hunyo, 2022, araw ng Linggo mula 11:00 am hanggang 7:00 pm AEST na gaganapin sa newest premier outdoor venue sa Logan City Council, ang Kingston Butter Factory Cultural Precinct. Libre ang event at kailangan lamang magparehistro online ng sinumang lalahok. Magparehistro rito para sa libreng tickets.

Ang Kingston Butter Factory Cultural Precinct kung saan gaganapin ang Bayanihan Day 2022 sa June 5

Inorganisa ito ng Filipino Australian Brisbane Society o FABS kasama ang TFC o The Filipino Channel bilang media partner. Isinusulong ng FABS simula pa nang inilunsad ito taong 2019 ang pagkakaisa sa pagitan ng mga Pilipino at Australians sa pamamagitan ng pagpapanatili at pagpoprotekta sa sariling kultura, lenggwahe at iba pang pagkakakilanlan ng mga Pilipino bilang isang lahi.

“We have coined the term Bayanihan which means the spirit of community and mateship…The day will include cultural and contemporary performances, food and beverage stalls, trade and information stalls, games, and interactive activities, and display of artefacts. We will also be joined by other multicultural communities. We expect to have over 5,000 people in attendance,” pahayag ng FABS.

Ang Hiraya Performing Artists of Brisbane at Bloodline Dance Company na kabilang sa mga magpeperform sa Bayanihan Day 2022

Isa sa mga lalahok na food stalls sa event mula sa Filipino entrepreneurs ay ang Dovetail Cafe na pag-aari ng Filipina na si Rejoice Guevara-Thomson na isang pastry chef. Si Guevara-Thomson ay ginawaran ng parangal bilang 2021 Lord Mayor Multicultural Entrepreneur of the Year.

Ilan sa Filipino-inspired desserts ng Dovetail Social

Ang FABS ang kauna-unahang Filipino organization sa Australia na nagsagawa ng pioneering activities tulad ng online festivals, fun run fundraiser, cultural dance workshops, theatre workshops, Filipino language and cultural shows, Christmas benefit concert para sa mga batang may kapansanan sa Pilipinas at iba pa. Suportado ng gobyerno ng Queensland at City of Logan ang nasabing event.

Ilan pa sa Filipino-owned enterprise na lalahok sa Bayanihan Day 2022

Inaanyayahan ang lahat ng kababayan sa Australia na makilahok sa malaking pagtitipon at imbitahin din ang non-Filipino friends para makibahagi sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas.