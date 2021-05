TIPS: Ilang personal items na mainam palitan matapos gumaling sa COVID-19

MAYNILA — Pabor ang isang doktor sa bansa sa rekomendasyon ng mga dentista sa India na magpalit ng toothbrush at tongue cleaner ang mga gumaling na sa COVID-19.

Sabi sa TeleRadyo ni Dr. Paolo Miguel Borja ng Asian Hospital and Medical Center, nararapat lang ang pagpapalit ng personal hygiene items para bumaba na ang tsansang tamaan ulit ng sakit.

Bagama't may antibodies na ang katawan matapos magka-COVID-19, mainam pa ring palitan ang mga gamit na hindi puwedeng gamitan ng disinfectant.

"'Yung mga bagay tulad ng toothbrush, mga hair comb, better na pinapalitan na lang 'yan lalo na kung nanggaling ito sa mga parte ng inyong katawan nu'ng time 'you were recovering from infection," ani Borja.

Sa isang artikulo ng India Today, sinabi ng mga nakapanayam na dentista na mainam palitan ang toothbrush at tongue cleaner 20 araw matapos maramdaman ang unang sintomas.

Anila, makababawas ito ng posibilidad ng transmission lalo na sa mga gumagamit sa parehong palikuran.

Kasalukuyang nakararanas ng matinding COVID-19 surge ang India kung saan nasa higit 300,000 ang tinatamaan ng sakit araw-araw.

KAUGNAY NA VIDEO

Watch more in iWantTFC