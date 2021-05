Pantawid ng Pag-ibig: Higit 1,000 water containers hatid sa 2 lugar sa Quezon

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Mula sa Infanta, Quezon, apat na oras ang biyahe sakay ng bangka bago marating ang isla ng Burdeos at Polilio Island sa Quezon.

Kamakailan ay kinailangang isugod ng residente ng Bordeos na si Miriam Wepano ang kaniyang anak sa ospital sa Infanta matapos uminom ng maruming tubig galing sa balon.

"Noon ang anak ko ay nagsuka, nag-tae, na-dehydrate na nga ho siya," ani Wepano.

Ang taga-Burdeos naman na si Luciana Aza Kanya, kada 3 araw sumasakay ng bangka para lang umigib ng maiinom na tubig sa tinatawag nilang Ilaya.

"Nasa dalawang oras kami nagsasakay, bago makarating," ani Aza Kaya.

Nang minsang maimbitahang magmisa sa Burdeos at Polilio island ang pari mula sa Maynila na si Fr. Joselito "Father Bong" Sarabia, nakita niya ang pangangailangan ng malinis na tubig kaya't nagtayo siya ng water station sa Polilio.

Dito, nakakabili ang mga residente ng purified water sa halagang P25 kada galon.

Sumulat din si Sarabia sa ABS-CBN Foundation para humiling ng mga water container na magagamit ng mga residente at matulungan sila sa kanilang problema sa tubig.

"Mga tao dito especially sa mga ordinaryong mangingisada, katutubo. May resources dito that we could develop. May mga springs somewhere at it need not be big project para sustainable lang," ani Sarabia.

Bilang tulong sa mga taga-Burdeos at Polilio Island, sinadya ng ABS-CBN ang lugar, dala ang 1,000 water container na magagamit ng mga residente.

Pinalagyan na rin ang mga ito ng malinis na tubig mula sa kanilang water station.

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News