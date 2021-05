May-ari ng medical supplies store sa Maynila kinasuhan dahil sa overpricing

Kinasuhan ng National Bureau of Investigation ang may-ari ng isang medical supplies store sa Santa Cruz, Maynila dahil sa umano'y pag-overprice sa suplay ng oxygen.

Kinasuhan ng National Bureau of Investigation ang may-ari ng isang medical supplies store sa Santa Cruz, Maynila matapos matuklasang nagbebenta umano ito ng overpriced na oxygen, kahit pa sa mga desperadong pasyenteng nangangailangan nito sa gitna ng pandemya.

Kasong paglabag sa Consumer Act, Price Act, at Bayanihan to Heal As One Act ang hinaharap ng may-ari ng tindahan, na in-entrap kamakailan ng mga taga-NBI.

Sa memo ng Department of Trade and Industry, P5,000 ang suggested retail price ng 15 lbs na oxygen tank.

Pero ibinenta umano ito ng naturang tindahan sa presyong P7,000.

Aminado si "Michelle," tindera sa medical supplies store, na maraming nakikiusap sa kanilang ibaba ang presyo pero sila naman daw ang kakaltasan ng kanilang amo kung magbibigay sila ng diskuwento.

Ayon kay "Russel," dating kostumer ng nasabing tindahan, naging desperado siya sa oxygen noong Abril dahil 5 sa kaniyang mga kaanak ang nagkaroon ng COVID-19.

Higit P600 din ang sinisingil sa pag-refill ng oxygen kompara sa iba na P120 lang, ani "Russel."

Ayon pa kay "Russel," may iba ring tindahang ganoon ang kalakaran.

Nakiusap naman si Sixto Comia, hepe ng NBI Criminal Intelligence Division, sa mga tindahan na huwag nang taasan ang presyo ng oxygen, lalo't dapat nagtutulungan ngayong panahon ng pandemya.

Ayon sa NBI, kapag nakaranas ng overpricing, lalo na sa pagbili ng medical supplies, maaari itong isumbong sa kanila sa pamamagitan ng email na oddinvs@nbi.gov.ph.

Tumangging magbigay ng pahayag ang may-ari ng tindahan.

-- Ulat ni Niko Baua, ABS-CBN News

