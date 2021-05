Lalaking nambugbog ng kinakasama sa Camarines Norte, nahulihan ng droga

PARACALE - Sugatan sa ulo at hinang-hina nang madatnan si alyas "Joy" ng mga pulis, sa loob ng bahay nila sa Barangay Bagumbayan, sa bayan na ito sa Camarines Norte nitong Miyerkoles.

Isang kaibigan ang nagsumbong sa pulis ng pambubugbog kay "Joy" ng kinakasama nitong 42-anyos na lalaki.

Sa loob ng bahay nila, may natagpuan na 8 pakete ng hinihinalang shabu, ayon sa pulisya.

Nasa 15 gramo ang mga ito na aabot daw sa P72,000 ang halaga, dagdag ng awtoridad.

Nasa maayos na kondisyon na umano si "Joy" na ginamot sa health center.

Naghihintay ang pulisya sa desisyon niya kung kakasuhan ang karelasyon ng paglabag sa Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and their Children Act.

Pero ang Paracale Police, inihahanda na ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa nakakulong nang suspek.

– Jonathan Magistrado