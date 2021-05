Lalaking nahuli na sa droga noong 2016, nahulihan ng P400,000 'shabu' sa Iloilo

ILOILO - Arestado ang isang lalaki matapos makuhaan ng higit P408,000 halaga ng hinihinalang ilegal na droga sa buy-bust operation sa Brgy. Tagbac, Jaro, Iloilo city, umaga ngayong Miyerkoles.

Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency - Region 6, ang suspek ay dayo mula sa Bacolod city at sumakay ng RORO papuntang Iloilo city para mag-deliver ng supply ng ilegal na droga sa lungsod.

Nabilhan ng isang plastic sachet ng hinihinalang shabu ang suspek na nagkakahalagang P23,000.

Nakuha rin sa suspek ang 9 na malalaking plastic sachet ng hinihinalang shabu na may bigat 60 gramo at may street value na P408, 000.

Dati ng nakulong ang suspek matapos mahuli rin sa buy-bust operation noong 2016 sa Malay, Aklan. Pero nakalabas ito noong 2019 matapos mag-avail ng plea bargaining, ayon sa mga awtoridad.

Nasa pangangalaga na ng PDEA Region 6 ang suspek at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

-- Ulat ni Rolen Escaniel