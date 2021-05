Mayor Isko sinita ang 'super bagal' na vaccine deployment; DOH sumagot

MAYNILA — "Hindi po mabagal. Super bagal."

Ganito inilarawan ni Manila City Mayor Isko Moreno ang COVID-19 vaccine deployment sa bansa.

Ayon sa alkalde, Abril pa nang huling makatanggap ang Maynila ng suplay ng CoronaVac vaccine ng Sinovac. Nasa 8,400 doses lang ang dumating at wala pang natatanggap na bakuna ang Manila City LGU mula noon.

Kakarampot daw ito lalo’t malaki ang populasyon ng Maynila.

Noong Martes ng gabi, nakatanggap na rin ang Maynila ng 1,170 vials ng Pfizer vaccines na katumbas ang 7,020 doses.

Pero buwelta pa ng alkalde, ilang milyong bakuna na ang dumating pero nasa bodega pa rin ang mga ito.

"If you believe that vaccination is the solution to restart the economy, bumalik sa normal ang buhay ng tao, dapat ang bakuna hindi dapat pinatatagal sa kung saan-saang bodega," aniya.

Noong Abril, nanawagan ang Department of Health sa mga LGU na dagdagan ang vaccination sites para mapabilis ang pagbabakuna kontra COVID-19.

Nitong Miyerkoles, tumugon ang DOH sa pahayag ni Moreno.

"Ang sinasabi niyang super slow is it the allocation o iyong pagkuha ng vaccine, because we know that the vaccine arrived in tranches, and we cannot give everybody at the same time. Nagpa-priority tayo ng NCR, about 50 to 70 percent ang nakalaan sa NCR Plus, pero kailangan din nating bigyan iyong ibang region," ani Health Undersecretary at National Vaccination Operations Center Chairperson Myrna Cabotaje.

Sabi ni Cabotaje, posibleng naiinip si Moreno dahil mabilis umano itong makaubos ng bakuna.

"In fairness kay Mayor Isko, mabilis siya. Kapag binigyan mo ng vaccine, naidya-jab niya lahat. So gusto niya mayroon pa siyang additional doses. But we also have to take care of the other parts of NCR and the other parts of the country."

