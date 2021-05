Pagpapaigting sa vaccination drive, genome sequencing hinimok sa pagpasok ng B1617.2 COVID-19 variant

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Iginiit ng ilang eksperto na oras na para paigtingin ang COVID-19 vaccine drive, maging ang pagsunod sa health standards, at ang kapasidad ng genome sequencing ng bansa matapos maitala ang unang 2 kaso ng coronavirus disease (COVID-19) variant na unang nakita sa India.

Ito'y sa gitna ng malalang pagkalat ng sakit sa India, kung saan lagpas 23 milyong kaso na ang naitala at libo-libo ang namamatay kada araw.

Ayon sa infectious disease expert na si Rontgene Solante, bagama’t may lumitaw na datos na nabawasan nang kaunti ang efficacy ng mga bakuna laban sa B1617.2 variant, ito pa rin ang pinakamabisang panlaban dito kaya importante anilang paigtingin ang vaccine drive.

"We have to ramp up the vaccination. Kasi kapag dumating ang panahon na bumabagal ang pagbabakuna, alam naman natin na there's ongoing transmission, mataas pa rin ang mga kaso, then the variant will also be a threat of increase in the cases because of low vaccination rates," ani Solante.

Sa ngayon, higit 2 milyon pa lamang ang nabigyan ng first dose ng bakuna at higit 500,000 naman ang nabigyan na ng ikalawang dose. Target ng gobyerno na bakunahan ang 70 milyon sa bansa para magkaroon ng herd immunity laban sa virus.

Matatandaan na sinabi ng Department of Health (DOH) nitong Martes na may dalawang sea-based overseas Filipino na nakakuha ng B1617.2 variant, na itinuturing ng World Health Organization bilang "variant of concern."

Dumating sa bansa noong Abril 10 ang isa sa mga nagpositibo mula Oman, habang ang isa pa ay dumating sa Pilipinas noong Abril 19 mula United Arab Emirates.

Para naman kay Dr. Eva Maria Dela Paz, executive director ng UP National Institutes of Health, mahalagang palakasin ang ginagawang genome sequencing para sa pagtukoy ng mga kaso ng COVID variant, kabilang na ang mula India.

Sa ngayon, limitado pa rin ang kapasidad ng bansa para sa genome sequencing, na siyang tumutukoy sa kung anong variant ang naitalang positibong kaso ng COVID-19.

Nasa 750 sample pa lang kada linggo ang kayang i-test para sa variant, ayon sa health department, samantalang libo-libo pa rin ang naitatalang bagong kaso kada araw.

Dagdag naman ni Dela Paz, dapat din aniyang palakasin ang pagtukoy sa mga clustering at lawak ng hawahan ng virus para makatulong sa paglatag ng mga public health measure.

Ipinaalala niya at ng miyembro ng DOH technical advisory group na si Dr. Anna Ong-Lim ang pagsunod pa rin sa health protocols.

"Ang ating minimum public health measures ay pareho pa rin. Siguro kailangan lang natin mas maging conscious sa pagsunod ng public health measures," ani De La Paz.

"It's the same mechanism, therefore the same ways we're supposed to be protecting ourselves. So, what this calls for is more consistent compliance and perhaps continued vigilance from our government leaders in enforcing the minimum public health standards," ani Ong-Lim.

Para naman kay Solante, dapat "doblehin o triplehin" pa ang pagsunod nito sa pagpasok ng variant sa bansa.

Pero aniya, maaaring ituloy pa rin ang pagluluwag ng quarantine measures dahil posibleng sa ibang bansa naman nakuha ng mga pasyente ang virus.

"Sa ngayon wala naman talagang nakitaan ng merong transmission with this Indian variant dito sa atin. In fact, itong mga nakitang nag-positive are coming from foreign countries so I think itutuloy pa rin 'yung mag-i-ease na tayo sa quarantine measures natin,” ani Solante.