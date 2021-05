Suspek sa pagnanakaw sa Cabanatuan City, patay sa engkwentro

CABANATUAN CITY - Napatay nitong Lunes ang isang dating miyembro ng barangay peacekeeping action team sa Cabanatuan City, Nueva Ecija matapos daw makaengkwentro ang pulisya.

Suspek daw ang biktima na si Darwin Basan sa isang pagnanakaw doon.

Positibong nakilala ng mga testigo ang 32 anyos, na residente raw ng Brgy. Aduas Norte sa Cabanatuan City at nanloob umano sa bahay ng isang overseas Filipino worker sa isang subdibisyon sa Brgy. Sumacab Este sa naturang siyudad.

Sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, natangay ng suspek ang P60,000 cash at higit sa P200,000 na halaga ng mga relo, bag at sweat shirt.

Nauwi naman sa engkwentro ang follow-up at hot pursuit operations ng Philippine National Police laban sa suspek na nakipagpalitan pa umano ng putok ng baril sa mga pulis at kinalauna'y naging sanhi ng kanyang pagkamatay.

Narekober daw sa crime scene ang caliber .45 pistol na homemade, motorsiklo at ang mga ninakaw na relo, sweat shirt, at bag.

Sa impormasyon ng pulisya, may 3 standing warrants of arrest ang suspek para sa kasong carnapping at robbery.

- Ulat ni Gracie Rutao