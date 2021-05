COVID-19 vaccine ng Pfizer sinimulan nang gamitin sa ilang lungsod

Tumanggap ng Pfizer COVID-19 vaccine nitong Mayo 12, 2021 ang isang residente ng Makati City. George Calvelo, ABS-CBN News

Sinimulan ngayong Miyerkoles ang paggamit ng COVID-19 vaccine ng Pfizer sa ilang lungsod sa Metro Manila.

Unang ipinamahagi ang mga bakuna ng Pfizer sa Metro Manila, Cebu City, Davao City at Quirino province dahil sila ang may kapasidad para sa cold storage nito.

Isa sa mga lungsod ng unang nakatanggap nito ang San Juan, na nakakuha noong Martes ng 11,700 doses.

Ayon kay Mayor Francis Zamora, dineretso agad ang mga bakuna sa nirentahang ultra low freezer.

"Pinag-aralan ito mabuti para masigurong maayos ang handling para mapanatili ang efficacy," ani Zamora.

Nitong Miyerkoles, 198 katao ang naturukan sa test run ng Pfizer vaccine sa San Juan, kabilang si Cesar Salita.

"Pinagdadasal ko dahil lagi ko pinapanood sa TV na may dumating na Pfizer, timing naman nag-text sakin ang San Juan, na sana Pfizer ang i-inject sakin," ani Salita.

Nakumbinsi ring magparehistro para sa vaccination si Milagros Lucas nang malamang puwede nang magpaturok ng Pfizer.

"Ayoko magka-COVID eh," aniya.

Sa pamamagitan ng QR code, tiniyak ng San Juan city government na mabilis nang namo-monitor ng medical team ang ano mang posibleng adverse effect ng lahat ng bakuna.

Kasabay ng bagong dating na doses ng Pfizer, may dagdag na 12,000 doses din ng AstraZeneca ang San Juan, na dapat maubos hanggang Hulyo.

Ayon kay Zamora, dahil sa mga bagong supply, inaasahang tataas nang hanggang 2,000 residente ang maaaring bakunahan kada araw.

Sa Makati, ilang residente rin ang nakumbinsing magpabakuna nang malamang may supply na ng AstraZeneca at Pfizer vaccines.

Nasa higit 5,000 doses ng Pfizer vaccine ang nakuha ng Makati noong Martes.

"Sabi ng doctor ko, kung ano available vaccine, 'yon ang best vaccine," sabi ng residenteng si Maricar Macapagal.

Ayon kay Mayor Abby Binay, tila mas marami na ngayon ang bakuna nila kaysa sa mga babakunahan dahil kaunti pa lang ang nagpaparehistro online.

Pero umaasa ang alkalde na mapapataas din ang vaccine acceptance rate dahil sa pagdating ng mga bagong supply ng bakuna.

Nilinaw din ng Makati health department na hindi maaaring mamili ng brand ng bakuna.

Samantala, inanunsiyo ng vaccine expert panel ng Pilipinas na posible ring mag-apply ng emergency use authorization (EUA) ang Pfizer at Moderna para mabakunahan ang mga menor de edad.

"So iyong sa 12 to 15 [years old] ay aprubado na nga sabi ninyo sa Amerika, hintayin na lang po natin na mag-apply sila ng EUA sa atin. Actually, this is an amendment to the EUA that we already have," sabi ni Dr. Nina Gloriani, chairperson ng panel.

Kapuwa naman nagsasagawa ngayon ng mga pag-aaral ang Pfizer at Moderna para sa posibleng pagbabakuna ng mga sanggol na nasa 6 buwan hanggang sa mga batang edad 11.

Target ng Pilipinas na mabakunahan ang 70 milyon ng populasyon nito bago matapos ang taon para makamit ang herd immunity. Sa huling tala, umabot na sa 2.5 milyon dose ang na-administer sa bansa.

— Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News

