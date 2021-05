DOH tiwalang magagamit ang AstraZeneca vaccines bago ang expiry date

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Tiwala ang Department of Health na maituturok nila sa mga kabilang sa priority sector ang mga COVID-19 vaccine ng AstraZeneca na kararating lang ng bansa nitong nagdaang weekend, bago pa mag-expire ang mga ito.

Nakatakdang mag-expire sa Hunyo o Hulyo ang AstraZeneca vaccines na dumating sa bansa galing sa COVAX Facility ng World Health Organization.

Ayon sa pamahalaan, patataasin ang rate na 70,000 katao kada araw na babakunahan, sa 100,000 hanggang sa maging 200,000 kada araw para mas marami ang mabakunahan kontra COVID-19.

"Maidya-jab natin iyong 1.5 million hanggang end of June for the second dose ng AstraZeneca at saka iyong first dose na remaining, and then may July tayo na 500,000," ani Health Undersecretary Myrna Cabotaje.

Nilinaw ng Department of Health na hindi pa rin puwedeng ibigay sa economic frontliners ang bakunang AstraZeneca, sa gitna ng mga panawagang pabilisin ang pagbabakuna sa populasyon para maihabol ang herd immunity.

Una nang nanawagan ang dating presidential adviser na si Dr. Tony Leachon na isama sa binabakunahan ngayon ang mga economic frontliner para bumilis ang vaccination drive.

Sa ngayon, pinapayagan lang na magpabakuna ang mga nasa A1, A2, at A3 sector.

Nagbabala si Leachon na mag-e-expire na ang mga bakuna dahil na rin sa mabagal na pagbabakuna sa bansa.

Ayon kay Cabotaje, donasyon mula COVAX facility ang mga kararating lang na bakuna. Ibig sabihin, para lang ito sa mga nasa A1 hanggang A3 na category o ang mga health worker, mga senior citizen, at iyong may mga comorbidity.

"Gusto nating sabihin na ang AstraZeneca ay galing sa COVAX. Ang priority po ng COVAX ay A1, A2 at A3. So hindi po natin pwedeng ibigay sa ibang areas," ani Cabotaje.

Sinabi na rin ni Health Secretary Francisco Duque III na dapat gamitin agad ang lahat ng mga AstraZeneca vaccine para maiwasan ang pag-expire at pagkasayang ng mga ito.

"We will make sure nothing will expire. All the jabs will be used for inoculating our A1 to complete all the healthcare workers, the A2, senior citizens, and the adults with co-morbidities," ani Duque.

Hinikayat din ni Leachon ang pamahalaan na bilisan ang pag-asikaso sa mga order ng pribadong sektor ng sarili nilang bakuna.

Tiwala ang DOH na kaya ng mga lokal na pamahalaan na iturok ang natitira pang mga AstraZeneca vaccines bago mag-expire ang mga ito.

Aabot na sa higit 2 milyon ang nabibigyan ng unang dose ng COVID-19, habang higit 500,000 naman ang nabigyan na ng ikalawang dose nito.

Malayo pa ito sa maximum target na 70 milyon Pilipino para makamit ang herd immunity kontra sa virus.

