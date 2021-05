ALAMIN: Gaano kaprotektado kontra COVID-19 ang mga ‘fully vaccinated’?

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nagmistulang graduation sa eskuwela ang pagkumpleto ng ilang residente ang ikalawang dose nila ng coronavirus disease (COVID-19) vaccine sa Parañaque City.

Sa halip na diploma, pirmadong vaccine information passbook ang natanggap nila.

Ang pagbabakuna naman sa Quezon City, natapos sa paaalala ng doktor na patuloy pa ring sumunod sa minimum health protocols.

Sang-ayon naman dito ang 86 anyos na si Leonor Empedrad.

"Relieved na ako, at least tapos na. Follow all the health protocols pa," aniya.

Nagpapatuloy naman ang pagbabakuna ng second dose sa priority sectors A1 hanggang A3 sa Maynila.

Batay sa datos ng Department of Health, sa loob ng 10 linggong pagbabakuna kontra COVID-19, higit 500,000 o wala oa sa isang porsiyento ng target na 70 milyon para makamit ang herd immunity ang nakatanggap ng kumpletong COVID-19 vaccine doses. Nasa 2 milyong Pilipino naman ang nakatanggap na ng unang dose.

Kasama rito ang nasa 466,000 o 6 porsiyento ng halos 8 milyong senior citizens sa bansa.

Ayon sa Department of Health at vaccine expert panel (VEP), kailangang maghintay ng hindi bababa sa 2 linggo matapos maturukan ng ikalawang dose ng COVID-19 vaccines para tuluyang maging laganap ang proteksiyong dala ng bakuna sa katawan.

Pero kahit nakumpeto na ng COVID-19 vaccines, tuloy pa rin dapat ang pag-iingat at pagsunod sa minimum public health standards.

"Hindi pa tayo off the hook, kasi ayan nga po, may dumating pang bagong variant, baka may mag-eemerge pang iba. Hindi pa po natin alam kung tayo na nabakunahan ay nakapag-produce na ng enough protection," ani vaccine expert panel head Dr. Nina Gloriani.

Paalala naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire: "Even if we get the second dose already, andyan pa rin ang posibilidad na maaari kayong magkasakit, kasi hindi naman ito nakaka-block ng transmission."

Ayon kay Gloriani, posibleng abutin ng 6 hanggang 7 buwan ang pinaka-duration ng immunity na ibinibigay ng COVID-19 vaccines sa ngayon, depende sa edad.

"'Yung naunang nabakunahan abroad, mayroon pa pong antibody... So ibig sabihin, ang duration ng immunity that we can safely say now is about 6-7 months. 'Yung mga may edad po, talagang medyo mababa ang antibodies nila, bumaba na rin po ‘yun, baka mas maaga. Kaya importante po na mapag-aralan kung sila ay kailangang bigyan ng booster," ani Gloriani.

Pinag-aaralan naman sa ngayon ng mga manufacturer kung paano mapapalakas pa ang proteksyon ng mga bakuna lalo't may mga pag-aaral na nagpapakitang nababawasan ang proteksyon sa ilang variants ng COVID-19.

Dahil dito, ipinapayo ni Vergeire na dapat magtuloy-tuloy ang pagbabakuna.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News