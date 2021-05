2 patay, 2 sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa Isabela

Patay ang isang magsasaka matapos salpukin ng kasunod na van ang kaniyang bisikleta sa Barangay Naggasican sa Santiago City, Isabela. Larawan mula sa San Isidro Police Station

Dalawa ang patay habang dalawa rin ang sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa Isabela.

Sa bayan ng Echague, dead on arrival sa ospital si Rufino Bayan, 29, matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa puno ng niyog, Martes ng umaga.

Sugatan naman ang kaniyang angkas na si John Felord Dacusin, 24.

Sa imbestigasyon ng Echague Police, binabaybay ng motorsiklo ang kalsada sa Barangay Pangal Norte nang sumadsad umano ito sa buhangin na nasa gilid ng kalsada. Dumiretso ang motorsiklo at bumangga sa puno ng niyog na naging dahilan para tumilapon ang mga biktima.

Samantala, patay rin ang isang lalaking nagbibisikleta matapos itong mabangga ng isang van sa San Isidro nitong Lunes ng umaga.

Kinilala ang biktima na si Romeo Austria, 59, magsasaka at residente ng Barangay Naggasican sa Santiago City.

Sa imbestigasyon ng pulisya, patawid na sana ang biktima sa kabilang linya ng kalsada nang bigla itong salpukin sa likod ng nakasunod na van.

Nahagip din ng van ang isang motorsiklo na nasa kabilang linya ng kalsada.

Nagtamo ng sugat ang motorcycle rider na si Jeremy Valdez, 22. Matapos ang aksidente ay basta na lamang umalis ang driver ng van, pero kinalaunan ay sumuko rin sa awtoridad.

Naisampa na ang reklamong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury at damage to property laban sa suspek.

