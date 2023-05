Pinsala ng oil spill sa Oriental Mindoro, umabot na sa P700M

Maraming lugar na ang "back to normal" at maaari na muling languyan, pangisdaan, at pasyalan ilang buwan matapos ang nangyaring oil spill sa Oriental Mindoro, ayon sa Office of Civil Defense (OCD).

Kabilang na rito ang Puerto Galera.

“The waters of clusters 4 and 5 in the affected localities of Oriental Mindoro province are now within acceptable standards for fishing activities based on the latest laboratory test results of water and fish conducted by the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) on April 17 and 24,“ ayon kay OCD Usec. Ariel Nepomuceno.

Saklaw ng cluster 4 ang mga munisipalidad ng Bongabong, Roxas, Mansalay at Bulalacao habang ang cluster 5 naman ay nakakasakop sa Puerto Galera, Baco at San Teodoro.

Ngunit agad namang nilinaw ng OCD na may mga 'katubigang' nakakasakop sa clusters 1, 2 and 3, ang hindi pa rin ligtas sa pangingisda dahil pa rin sa kontaminasyon.

Dahil sa epekto ng oil spill, inaasahang maglalabas din ang gobyerno ng post-disaster needs assessment, pero ngayon pa lang ay ibinahagi na ng bawat departamento ang mga "realization" nila dahil sa nangyari.

"Gumagawa kami ng guidelines kung paano ma-prevent 'yung accidents. Kailangan matiyak ang seaworthiness ng mga vessel,,," ani Jonas Leones, undersecretary ng Department of Environment and Natural Resources.

Aminado ang pamahalaan na kulang ang kakayahan nito sa nangyaring insidente.

Isa na umano rito ang panghihinayang ng OCD na wala tayong remote operated vehicle (ROV) na nagkakahalagang P50 milyon kumpara sa daan-daang milyong pisong halaga ng pinsala o P700 million actual damage dahil sa oil spill.

"Wala tayong ROV... 'Yung ROV makikita 'yung sitwasyon sa ilalim at magkakaroon ng suggested solution. Napakalaking bagay na may ROV at naghintay tayo ng isang buwan. Napakalaking bagay kung may sariling kakayahan... P40 milyon to P50 milyon lang 'yun kumpara sa ginagastos ng pamahalaan in total na nasa P700 milyon pag pinagsama-sama 'yung direktang gastos, OCD, DSWD, at hindi pa kayang ma-compute 'yung halaga ng pinsala na nasa ilalim ng dagat," ani Nepomuceno.

Dagdag ni Nepomuceno, maganda rin na "protocol-based" approach o pwedeng malatag ang sunod-sunod na aksiyon pagdating sa ganitong mga insidente

“Ang Coast Guard mayroon 'yang national oil spill contingency plan for the Philippine Coast Guard... But for the whole government approach, pinagbubuti pa namin 'yung automatic protocol-based actions ng lahat ng sangay ng pamahalaan. Dapat eksakto kung ano mangyari, sa unang araw susunod na aRaw, isang buwan," ani Nepomuceno.

Hindi lang sa Coast Guard kundi maging and DSWD sinabing nabigla sila at na-deplete ang kanilang stock dahil sa 'di inaasashang oil spill.

"Kami sa DSWD have been preparing preposition food packs, cash for work but we got surprised and depleted because of the oil spill. It affected our supply and how we responded. Who would have thought that it will continue after 3 months since oil spill. May limitation 'yung quick response, nandiyan pa yung redevelopment, putting back our constituents,” ayon kay DSWD Asec. Marlon Alagao.

Ayon naman sa Department of Health (DOH), mas maganda kung mayroon tayong mga handang laboratoryo pagdating sa ganitong sitwasyon.

Bagama't handa umano ang ahensya sa mga quick response, nararapat na regular na i-test ito para lalong mas maging epektibo.

Kasabay nito, maganda pa rin, ayon kay DOH Usec Maria Belinda Evangelista, ang pag-apply pa rin ng mga drills, scenarios at contingency plan, para bawat isa alam ang kani-kanilang lugar at mga dapat gawin.