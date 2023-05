PANOORIN: Cebu Pacific, sampung taon na sa UAE

DUBAI - Pinangunahan ni Philippine Ambassador to the UAE Alfonso Ver kasama si Philippine Consul General in Dubai Honorable Renato Dueñas Jr. at Philippine Department of Tourism Undersecretary Shereen Yu-Pamintuan at Philippine Tourism Promotions Board Chief Operating Officer Marga Nograles ang pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng kauna-unahang long haul flight ng Filipino low-cost carrier na Cebu Pacific sa Dubai, UAE.

Nasa pagdiriwang din ang Cebu Pacific Chief Marketing and Customer Experience Officer na si Candice Iyog.

