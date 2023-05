Nababahala si 1-Rider Party List Rep. Bonifacio Bosita sa paggamit ng papel bilang pansamantalang driver's license ng mga motorista.

Bunsod ito ng kakulangan ng drivers license ngayon ng Land Transportation Office kung saan nasa 234,149 na piraso na ang backlogs.

Ayon kay Bosita, may ilang nakakarating na report sa kanila na nahihirapan ang ilang motorista na gumagamit ng papel na driver's license.

“Hindi po sa nagsasalita ako rito para bembangin kung sino man, the point is ang daming motorista ang sa-suffer nationwide dahil sa problema na katulad po nito QR code hindi lahat ng traffic enforce ay marunong gumamit nitong QR code paano nila ma-determine,” paliwanag ni Bosita.

Kaugnay nito, hiling ni Congressman Bosita, maglabas ng memo ang DILG na ibaba sa mga LGU para sundin ng enforcers.

“Hindi po acceptable sa sitwasyon natin ngayon yung verbal yung meetings, yung napag-usapan, if I may Mr. Chair pwede po bang mag request thru honorable representative of DoTR na maglabas po tayo ng black and white ng memo para po ma i-print out ito ng ating mga kapatid na motorista para magamit nila. Kasi po hindi talaga pupwede yung puro kwento puro sabi. Maganda po maglabas po tayo ng black and white memo so that in the event na kinakastigo ng pulis, ng enforcer ang isang motorista may maipapakita po silang memo para dito,” ani Bosita.

Ayon kay LTO Chief Jay Art Tugade, naglabas na sila ng memo, pero dahil sa sinabi ni Bosita, muli nilang ilalabas ang dating memorandum.

“Nagkapagrelease po kami ng memo but uulitin na lang po namin,” ani Tugade.

Pero giit ni Bosita dapat hindi ang LTO ang maglabas kung hindi ang DILG.

May mga enforcers kasi ayon kay Bosita na hindi sinusunod ang memo ng LTO.

“Dapat po ang DILG ang may memo to all local government units. There are personnel na hindi inu-honor ang memo ng LTO ang inu-honor po nila is yung memo coming from their respective LGU, “ ani Bosita.