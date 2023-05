Bakit napili ang dalawang Pinay na dumalo sa koronasyon ni King Charles III

LONDON - Tumutok ang buong mundo sa koronasyon ni King Charles III at Queen Camilla noong Sabado, May 6. Nakisaya rin ang Filipino community sa UK sa koronasyon, na huling nakita pitong dekada na ang nakakalipas.

Pero mas malaking karangalan para sa ilang Pilipino ang maimbitahang sa Westminster Abbey kasama ang mga miyembro ng royal family, heads of state, world at religious leaders at mga celebrities, upang maging bahagi ng coronation service.

Kahanay ng world leaders at royals, ang community champions na kinabibilangan ng dalawang Pinay healthcare workers na sina Charito Romano at Xyza Macutay-Malloch.

Inilaan kasi sa community champions ang front row seats ng coronation church. Nabigyan sila ng imbitasyon dahil sa katangi-tanging ambag nila para mapigilan ang pagkalat ng Covid-19 sa nursing at care homes noong kasagsagan ng pandemya.

Kuwento ni Xyza, hindi niya akalain na makakatanggap siya ng pambihirang imbitasyon mula sa Royal family noong nakaraang buwan.

Halos isang buwan din niyang pinaghandaan ang pagdalo sa koronasyon.

“Napasigaw na lang ako. Parang hindi ko akalain na sa dinami-dami ng puwedeng imbitahan, nabigyan ako ng opportunity na maimbitahan. Sobrang saya, sobrang saya,” sabi ni Xyza Macutay-Malloch, naimbitahan sa koronasyon ni King Charles III.

Tubong Isabela si Xyza, nagsimula siya sa UK bilang isang care assistant sa Gloucestershire.

Ayon sa kanya, agad siyang tumawag sa Pilipinas para magpabili ng Filipiniana.

“Ang first reaction ko, kailangan ko matawagan yung mama ko para makapagpadala ng kasuotan na ito. Gusto ko lang i-represent yung roots ko. Importante sa akin na hindi mo makalimutan kung saan ka nanggaling so yun ang unang una ko kailangan gawin. Gusto ko naka-Filipiniana ako sa araw na ito,” sabi ni Macutay-Malloch.

Si Charito naman, na lampas dalawang dekada nang nagtratrabaho bilang nurse sa UK, maagang pumunta sa Westminster Abbey para masiguro na makakakuha ng magandang puwesto para sa seremonya.

“It’s magical. Sa Philippines wala tayong king and queen. Dito totoong may king and queen. It’s different. The atmosphere is alive,” saad ni Romano.

Sina Xyza at Charito ay Pinay nurses na ginawaran ng British Empire Medal, isang medalyang iginagawad mula sa hari at reyna bilang pagkilala sa civil o military contribution ng isang indibidwal para sa United Kingdom.

Nakuha ito Nina Xyza at Charito dahil malaki ang naitulong nila sa UK upang maagapan ang pagkalat ng Covid-19 sa nursing at care homes na pinagtratrabahuhan nila noong kasagsagan ng pandemya.

Sa care home na pinagtratrabahuhan ni Charito, wala ni-isang pasyente o staff na nagka-Covid-19 noong kasagsagan ng pandemya.

Habang ang pasilidad naman na pinamamahalaan ni Xyza ang unang care home sa Gloucestershire na nagbigay ng Covid-19 vaccine para sa mga may edad nilang pasyente at residente para masigurong protektado sila laban sa virus.

Ayon sa dalawang pinay, ang imbitasyon sa kanila sa royal coronation ay nangangahulugan ng pagkilala ng UK sa ambag ng mga Pilipino sa UK.

“I really want to go there to represent the Philippines,” sabi ni Romano.

“Gusto ko makapagbigay inspirasyon sa mga Pilipino. Importante sa akin yung ‘wag makalimutan saan tayo galing,” sabi ni Xyza Macutay-Malloch naimbitahan sa koronasyon ni King Charles III.

Mahigit dalawang libong piling piling bisita lang ang pumuno sa Westminster Abbey sa royal coronation.

Kasama rin sa may isang daang heads of state, na dumalo sa okasyon sa Westminster Abbey, si Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. at First Lady Liza Araneta-Marcos.

