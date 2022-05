MAYNILA - Nagtipon ang nasa 100 miyembro ng mga grupong Katoliko sa Intramuros, Maynila, Miyerkoles ng hapon para ipanalangin ang resulta ng halalan at paghilom sa bansa.

Nakasuot ng puti ang grupo na kinabibilangan ng mga misyonero, madre, at kabataan, na nag-ilaw ng kandila habang nananalangin.

Ayon kay Peter Legaspi, isa sa mga nag-organisa ng tinaguriang Jericho prayer walk, walang pulitika ang isinagawa nilang pagdasal.

LOOK: Members of various religious groups hold a prayer walk near the Commission on Elections main office in Intramuros, Manila to pray for the government, church, country amid the ongoing electoral count.#Halalan202 pic.twitter.com/ZY7DrkEjFd — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) May 11, 2022

Nagkaroon aniya ng matinding paghahati sa bansa mula sa panahon ng kampanya, kaya layon nilang makapaghatid ng mensahe ng pag-asa sa mga Pilipino na tumingin sa Diyos at hindi sa mga namumuno sa gobyerno.

Mula sa San Agustin Church kung saan sila dumalo sa misa, plano ng grupo na 7 beses ikutin ang palibot ng Palacio Del Gobernador na kinalalagyan ng opisina ng Comelec at ang Manila Cathedral.

Bahagi ito anila ng pananalangin para sa Comelec na nasa gitna ng bilangan, sa gobyerno, sa simbahan, at sa sambayanan.

Kabilang din sa mga panalangin nila ang paghingi ng tawad sa Diyos sa mga kasalanan ng mga Pilipino at paglaban sa anila’y mga espiritu ng kasinungalingan, pagbabaliktad sa katotohanan, karahasan at katiwalian.

"Instead na mawalan tayo ng pag-asa or magprotesta ka diyan—na naiintindihan naman namin kung bakit ginagawa—siguro dapat ang gawin natin is magdasal, and na-inspire kami sa Bible doon sa story ni Joshua when he conquered Jericho," ani Legaspi.

"And we pray for the current and new government. We pray that the Lord will really guide them and that they will really serve us well," dagdag niya.

"Praying for our nation is one thing I can do right now to serve the nation... Definitely, we ask God definitely will have control over the situation right now, no matter what we’re feeling here," ayon naman kay Abie Custodio ng Christ's Youth in Action.

Pero nagdasal lang ang grupo sa kalye sa likod ng Manila Cathedral dahil hinarang ng mga taga-Manila Police District ang daanan papunta sa Plaza Roma.

Pinakiusapan ng mga pulis ang grupo na doon na lang gawin ang prayer walk para sa kaligtasan nila at maiwasang may manggulo sa kanila.

Sama-samang umawit ang grupo ng kantang “Heal Our Land” bago tinapos ang aktibidad.

Nasa 100 pulis ang nakabantay ngayon sa paligid ng Comelec, na pinuntahan nitong mga nakaraang araw ng mga nagpoprotesta dahil sa resulta ng halalan.

"Nandito pa tayo sa time ng election period pa tayo. So ayaw naman natin na naiistorbo ang mga nagtatrabaho na taga-gobyerno, especially ‘yong Comelec," ayon kay Police Col. Julius Añonuevo ng Manila Police District Mobile Force Battalion.

Pinanghahawakan din ng Manila Police District ang kautusan ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso sa mga pulis at barangay na nilabas ngayong Miyerkules na pigilan ang anumang pagtitipon na walang permit.

Pero ayon sa pulis, puwede namang magsagawa ng kilos-protesta ang mga grupo sa Liwasang Bonifacio.

