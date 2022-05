OV sa Gitnang Silangan at Europa naging maayos sa kabila ng ilang aberya

Tinutukan ng buong pwersa ng TFC News ang mga Embahada at Konsulado ng Pilipinas ang Europa at Gitnang Silangan para ihatid ang lahat ng kaganapan sa huling araw ng overseas voting at pagsisimula ng pagbibilang ng mga balota.

DUBAI, UAE

Sa Dubai, maging maayos ang huling araw ng botohan. Kakaunti na lang ang humabol na bomoto dahil may pasok ang karamihan ng mga Pilipino roon.

Pero ang mga humabol, excited pa ring silang bumoto. Alas tres ng hapon local time, natapos ang botohan at alas siyete ng gabi sa Pilipinas. “It’s all automated we have 10 vote-counting machines and after counting we will know the results” saad ni General Renato Duenas PH Consulate Dubai & Northern Emirates.

JEDDAH, SAUDI ARABIA

Alas dos naman ng hapon, isinara ang botohan sa Jeddah. Pumunta pa sa gate si Consul General Edgar Auxillian para itanong sa mga naiwan sa consulate premises kung sino pa ang gusto pang bomoto.

Nang wala nang gustong bumoto, inihudyat na ang pagtatapos ng botohan kasabay ng pagtatapos ng halalan sa Pilipinas.

“Naging maayos naman ang ating isang buwang botohan mula April 10 hanggang ngayong araw ng May 9. Kami po ay nagpapasalamat na naging orderly ang botohan sa tulong ng ating community,” saad ni Auxillian, ng Philippine Consulate sa Jeddah, Saudi Arabia.

Nagpasalamat din si Auxillian sa mga bomoto at tumulong sa field voting na isinagawa ng konsulado sa Tabuk at Abha.

“Nagkaroon din tayo roon (ng botohan) para mabigyan ng pagkakataon yung mga nasa malayong lugar tulad sa Abha at sa Tabuk, sa mga kababayan nating naninirahan sa Asir, Najran, Taif at mga karatig pook doon,” dagdag ni Auxillian.

Nakahabol naman si Abdul Cajar bago matapos ang botohan. Siya ang pinakahuling nakaboto. “Akala ko hindi na ako makakaboto kasi ang daming trabaho. Ngayong buti naabutan ko ako pa ang pinahuli,” saad ni Cajar, OFW sa Jeddah.

KUWAIT

Dagsaan at siksikan ang mga nais bumoto sa huling araw ng overseas voting sa Kuwait umaga ng May 9. Ngunit tumumal na ang mga botante pagsapit ng hapon. Eksaktong alas dos ng hapon, tinapos na ng embahada ang overseas voting.

Agaran naman nagsimula ang counting at canvassing of ballots. “From day 1, April 10, very smooth ang overseas voting natin. Ang botante natin ay 82 thousand, siguro ang bumoto sa 82 thousand na ‘yan is about 30%. So ito ang ika-canvass natin,” sabi ni Ambassador Mohd Noordin Pendosina.

LONDON, ENGLAND

Sa London, maaliwalas ang panahon sa pagsasara ng overseas voting. Bagamat madalang na ang mga taong bumoboto sa embassy nakahabol si Letty Escubilla bago ang 12 noon deadline.

Sa simula wala siya sa listahan ng overseas voters, pero nahanap ang kanyang pangalan at nakaboto siya.

“Ako ay nagpapasalamat, at least I explained to the embassy staff that I need to vote,” saad ni Letty Escubilla, pinakahuling bomoto sa London.

Sa huling araw din ng botohan, may mga personal na kumuha ng kanilang mga balota at personal rin nilang inihulog sa embahada para makaboto ngayong halalan.

Obserbasyon naman ni Cielo Dilan na nagsilbing poll watcher, na marami sa registered overseas voters ang hindi nakatanggap ng kanilang balota.

“Marami talaga ang hindi nakatanggap ng kanilang mga balota, ngayong siguro may pagkukulang sa information dissemination dahil sila cut-off time na, marami pa ring humahabol, “ sabi ni Cielo Dilan, poll watcher.

Pero paglilinaw ng embahada, simula ng botahan anumang balota ng botante na naibalik sa kanila ay inilalagay nila sa listahan ng RTS o return to sender na naka-post sa embassy website.

MILAN, ITALY

Naging mapayapa ang isang buwang overseas voting sa Milan, Italy kahit nagkaroon ng pagkaka-antala ng pagdating ng mga balota. Isang linggo ang lumipas bago nagsimula ang oveseas voting noong April 18 na dapat sana ay April 10.

Sa loob ng konsulada, Ipinatupad pa rin ang minimum health protocols para sa mga botante. Personal at postal voting o mixed voting ang ginawa sa Milan.

Nagkaroon din ng mobile voting at consular service outreach ang Philippine Consulate Milan sa Torino, Genova at iba pang lugar. IIlan na lang ang dumating para makahabol sa pagboto. Nagkaroon naman ng aberya tulad ng maling pag-shade sa balota at mga insidenteng wala ang kanilang pangalan sa voter’s list.

MUSCAT, OMAN

Naging maayos rin ang isang buwang botohan sa Oman, nag-umpisa ang overseas voting sa Muscat noong April 10.

Bukod sa Muscat, nagkaroon rin ng field voting ang embahada sa mga malalayong lugar tulad ng Salalah, Bochum Buraimi, Sandan at Sojar. Pero aminado si Ambassador Imelda Panolong na may mga aberya rin silang naranasan.

“Ang mga na-encounter na problems mga minor naman. May mga pumunta rito para bumoto only to find out na wala sila sa listahan. Minsan kasi nade-deactive sila kapag hindi sila nakaboto ng nakaraang dalawang eleksyon. Yung mga hindi nakahabol sa registration at yung mga ballots na nai-spoil, nalalagyan nila ng mark yung security code hindi na yun babasahin ng VCM. Unfortunately hindi natin sila pwedeng isyuhan ng fresh na ballot,” paliwanag ni Ambassador Imelda Panolong, Philippine Embassy sa Oman.

BERLIN, GERMANY

Sa Berlin, bagamat tahimik at kaunti lang ang bumoto sa huling araw ng overseas voting, mahigpit pa ring ipanatupad ang minimum health protocols sa embahada.

“All over Germany meron kaming mga more or less na walong libong botante, 5,000 within the jurisdiction of Berlin and around 2,500 under the jurisdiction of the Philippine Consulate General in Frankfurt. Actually dito sa Berlin maganda ang turn-out namin more than 50% of the eight thousand something registered voters,” saad ni Lilibeth Pono, Charge d’ Affaires, Philippine Embassy in Berlin.

May mga aberya ring naranasan sa postal voting sa Germany ayon kay Pono. Tulad ng mga hindi nakatanggap ng kanilang mga balota sa koreo dahil mali ang address kaya nagpunta sa embahada para personal na bumoto. Nagsara ng ala-una ng hapon, local time ang botohan sa Germany.

VIENNA, AUSTRIA

Naging maayos naman ang proseso ng isang buwang overseas voting sa Vienna. Mas maagang natanggap ng Philippine Embassy ang mga balota.

Ito ay isang linggo bago ang April 10. Hindi tulad ng ibang mga embahada o konsulado na naantala ang botohan dahil wala pa sa kanila ang mga ballot packets.

Dahil maaga nilang natanggap, maaga rin nilang naipadala sa mga botante ang kanilang mga balota. Postal voting ang ipinatupad sa Austria at sa mga bansang sakop ng kanilang jurisdiction tulad ng Slovenia, Croatia at ang Slovak Republic.

Ayon kay Charge d’Affaires Irene Susan Natividad, kailangan pa nilang bumili ng stamps para sa return postage ng tatlong bansang nabanggit.

May 2,169 registered overseas voters sa Austria, Slovenia, Croatia at Slovak Republic.

ABU DHABI, UAE

Sa Abu Dhabi, may limang presinto ang tumanggap ng balota ng overseas voters. Naging maayos at tahimik rin ang isang buwang botohan.

“Ako po ay nagagalak dahil naging maganda talaga ang turn-out. Nalampasan na natin ang mga dating numero. Kami po ay nagagalak na natapos namin ito ng maayos, ito ay hindi magiging successful kung hindi sa tulong ng marami. Nagtulungan po kami para magkaroon ng ganitong outcome,” sabi ni Ambassador Hjayceelyn Quitana.

RIYADH, SAUDI ARABIA

Sa Riyadh, matiwasay ang naging pagtatapos ng botohan. Marami pa rin ang humabol sa huling araw ng overseas voting. Malaki rin ang naitulong ng pagbubukas ng embahada noong limang araw na Eid Holidays at weekends upang tumanggap ng overseas voters.

Ginamit ng mga botante ang mga araw na ito para makaboto lalo na doon sa mga hindi makapag-leave sa trabaho. Laking pasasalamat din ng mga overseas voters na malayo sa Riyadh sa embassy on wheels at field voting.

FRANKFURT, GERMANY

Sa Frankfurt, tulad ng ibang Philipine foreign post, naging matiwasay ang isang buwang overseas voting. Higit 70% ng mga Pilipino sa Germany ay sineserbisyuhan ng konsulado sa Frankfurt. Postal voting ang gamit sa Frankfurt na may kabuuang 2,256 registered voters.

“During the last national elections, hindi pa nakatayo yung Frankfurt consulate but the trend at that time was about 30% voter turn-out. But right now, we have received a total of 1,680 votes which translate to 70% voter turn-out,” sabi ni Consul General Marie Yvett Abalos, ng Philippine Consulate General sa Frankfurt.

Dahil postal voting ang gamit, nagkaroon din ng aberya. May 220 balota naman ang ibinalik ng German post dahil hindi kumpleto ang address at hindi maayos na nakasulat ang kanilang pangalan sa kanilang mail boxes.

Para sa pinakahuling updated results ng overseas voting sa Europa at Gitnang Silangan, bisitahin ang Halalanresults.abs-cbn.com.

(Kasama ang mga ulat nina Rachel Salinel sa Dubai, UAE, Robert Bulquiren sa Kuwait, Sherwin Zuniga at Charles Tabbu sa Jeddah, Saudi Arabia, Lyndon Aballe sa Riyadh, Saudi Arabia, Rowen Soldevilla sa Muscat, Oman, Mye Mulingtapang sa Milan, Italy, Joefer Tacardon sa London, UK, Hector Pascua sa Vienna, Austria, Jessica Gross sa Frankfurt, Germany, Orly delos Santos sa Berlin, Germany)

