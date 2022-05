MAYNILA – Naiproklama na ang mga nanalong kandidato sa lungsod na ito, kabilang si Mayor-elect Honey Lacuna, ang unang babaeng alkalde ng lungsod.

Napaluha siya nang lumapit sa amang nasa wheel chair. Sabi ni Lacuna matagal na itong pangarap ng kanilang pamilya.

Lalo pang naging sentimental ang mayora dahil sa kasaysayan, siya ang kauna-unahang babaeng alkalde ng Maynila kaya itinuturing niya itong isang malaking karangalan.

"Very honored po. After 450 years ng history ng Manila nagkaroon na rin ng babae. Thank you sa aking yorme na pinagkatiwala nya po sa akin na kaya ko," aniya.

Bilang unang babaeng alkalde, motherly approach umano ang diskarte ni Lacuna sa pamumuno sa lungsod.

Sinabi rin ni Lacuna na sa lahat ng nagawa ni Mayor Isko Moreno Domagoso sa Maynila, isang malaking hamon na pantayan ito pero nangako sya na ipagpapatuloy nya ang lahat ng proyektong nasimulan nila ni Domagoso.

Ikinalungkot niya at ni Vice Mayor-elect Yul Servo Nieto ang pagkatalo ni Domagoso sa pagkapangulo pero sinabi nilang malaki ang pasasalamat nila sa dating alkalde dahil sya ang bumuo ng kanilang tandem. Mananatili umano siya sa puso ng mga Manilenyo.

Samantala prayoridad ni Lacuna ang kalusugan ng mga Manilenyo at gagawin pa rin daw nya ang pagbabahay-bahay para sumuri at manggamot ng mga pasyente.

Ibinahagi rin ni Lacuna na masaya ang kanilang Asenso Manileño team dahil 98 porsyento ng kanilang konseho at mga kongresista ay mula sa kanilang grupo.

Malaking bagay umano ito sa pagbubuklod ng mga Manileño para isulong ang kanilang mga adbokasiya at mga programa.