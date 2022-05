Watch more News on iWantTFC

MANILA -- Isasailalim na ngayong Miyerkules ng Philippine National Police (PNP) sa inquest proceedings ang 24 na indibidwal na sangkot sa isang shootout sa Purok Gulod, Barangay Concepcion, General Tinio, Nueva Ecija.

Batay sa paunang ulat muna sa Police Regional Office 3, ang mga naaresto ay pawang mga security personnel ng dalawang magkatunggali sa pagka-alkalde sa lungsod. Ang General Tinio ang pangalawa sa pinakamalaking munisipalidad sa lalawigan.

Lima sa mga indibidwal ay security personnel ni Mayoralty Candidate Virgilio Bote, habang 19 naman sa mga naaresto ang tauhan ni incumbent City Mayor Isidro Pajarillaga. Nangyari ang shootout isang araw bago ang Halalan 2022.

Mahaharap sa patong patong na kasong frustrated murder, gun ban violation at paglabag sa firearms and ammunition regulation act ang mga sangkot sa insidente.

Mayo 8 nang maabutan ng mga tauhan ng PNP na tadtad ng tama ng bala ang dalawang sasakyan ng magkabilang panig.

Nakumpiska sa mga tauhan ni Bote ang isang 12-gauge shotgun and caliber .45 pistol, habang nasabat naman sa tauhan ni Pajarillaga ang mga sumusunod: limang M16 rifles, labing-isang caliber .45 pistols, tatlong 9mm pistols, isang caliber .40 pistol and isang 12-gauge shotgun, mga bala at mga election paraphernalia.

Wala pang official statement na nilalabas si Bote at Pajarillaga hinggil dito sa insidente.

Lumabas naman sa resulta ng halalan na mananatiling alkalde ng General Tinio si Pajarillaga, matapos malamangan ng higit 1,200 boto si Bote.

Matagal nang mainit ang pulitika sa nasabing lugar.

Hulyo 2018 na tambangan din ng hindi nakikilalang salarin ang dating mayor ng lugar na si Ferdinand Bote habang siya ay nasa National Irrigation Administration office sa Cabanatuan.

--TeleRadyo, 11 May 2022