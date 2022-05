Inaprubahan na ng Commission on Elections (Comelec) ang naunang rekomendasyon ng provincial board of elections ng Lanao del Sur na maideklara ang failure of elections sa ilang mga barangay sa 3 bayan sa naturang lalawigan dahil sa mga naitalang karahasan doon nitong halalan.

Sa tatlong pahinang dokumentong pirmado nina Comelec Chairman Saidamen Pangarungan at ng 6 na commissioners ng ahensya, idineklara ang failure of elections sa 14 na barangay sa mga bayan ng Tubaran, Binidayan at Butig sa Lanao del Sur .

Sa bayan ng Butig, nagkaroon ng failure of elections sa Barangay Ragayan.

Dito naitala ang pang-aagaw ng mga officias ballots na hindi na rin nabawi ng mga awtoridad.

Isang pulis din na bantay ng mga Vote Counting Machines o VCMs ang nasaksak.

Sa Binidayan naman ay naitala ang failure of election sa Barangay Pindolonan.

May mga nasirang VCMs at balota sa Binidayan sa kasagsagan ng halalan.

Samantala, nasa 12 barangay naman sa Tubaran ang kasama sa mga nakaranas ng failure of elections matapos makapagtala ang mga awtoridad ng pananakot at iba't ibang uri ng karahasan na may kaugnayan sa halalan.

Una nang iniulat ni Regional Election Director Ray Sumalipao ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang failure of elections sa tatlong bayan sa Lanao del Sur.

Inirekomenda sa Comelec ni Sumalipao na mairaos ang special election sa Butig at Binidayan sa Mayo 15, at bukas, Mayo 12, naman sa Tubaran.

Pero wala pang sagot dito ang Comelec.

Samantala, alas-7 ngayong gabi nang muling ituloy ng National Board of Canvassers (NBOC) ang pag-canvass sa mga Certificate of Canvass mula sa iba't ibang lugar sa bansa at ilang lugar abroad na una nang nakapag-transmit ng resulta ng kanilang canvassing.

