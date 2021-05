'Slow but sure' na pagluwag ng quarantine restrictions inihihirit

Watch more in iWantTFC

Sang-ayon ang grupong OCTA Research sa unti-unting pagluwag ng mga lockdown protocol sa National Capital Region Plus bubble matapos isailalim sa mga estriktong lockdown protocols ang lugar sa mga nakalipas na buwan.

Para sa OCTA Research fellow na si Guido David, dapat paunti-unti lang ang pagbubukas ng mga negosyo at hindi dapat ito basta-basta.

"What we don't want to do is to open up everything instantly. If we open up quickly, the message is "everything is okay" and now people are complacent again. We have to remind people, that the variants are still spreading," ani David.

Pinag-aaralan na rin ng Metro Manila Council o ang samahan ng mga alkalde sa Kamaynilaan ang unti-unting pagbubukas ng ekonomiya lalo't bumilis ang hawahan dahil sa COVID-19 variants.

"Paano ang border controls mo? Do you open that, do you maintain that, or close that? Kasi personally dapat unti-unti talaga. Hindi puwedeng biglaan if ever mag-open at hindi status quo," ani Metropolitan Manila Development Authority chairman Benhur Abalos. Ang MMDA ay napapaloob sa MMC.

Payo naman ng infectious disease expert na dapat pa ring maging maingat sa household transmission. Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Rontgene Solante, may posibilidad pa rin ng surge lalo na’t mababa pa ang bilang ng mga nababakunahan.

"Kasi nangyayari pag nag-o-open nagiging complacent din tayo sa implementation sa pag-follow sa health protocols. A surge will still be possible especially with a low vaccination rate and poor compliance with the protocol," ani Solante.

Inirerekomenda rin ng mga eksperto na mas isulong ang open air dining at outdoor activities kahit isailalim na sa GCQ ang NCR Plus Bubble. Bukod dito, hirit pa ni Solante na panatilihin ang MECQ sa lugar sa para sa buong buwan ng Mayo.

"Para lang may momentum tayo the whole May, mag-MECQ tayo. Tapos GCQ by June," ani Solante.

Ito rin ang posibleng rekomendasyon ng National Task Force Against COVID-19 (NTF), ayon sa tagapagsalita nilang si ret. Gen. Restituto Padilla.

"Slow but sure ang susundin nating rule ngayon. Ang NTF nagpu-push na manatili ito sa current level ng controls so tamang paghihigpit lamang para 'yung lumalabas, 'yung mga pinayagan lamang, pinayagan mga trabaho,” ani Padilla.

Ngayong linggo inaasahang magpupulong ang Metro Manila mayors para pag-aralan ang kanilang rekomendasyon sa pandemic task force.

— Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News