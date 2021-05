Ilang pasahero sa Batangas port 6 buwan nang stranded

MAYNILA — Nanawagan ng tulong para makauwi na sa kanilang probinsiya ang ilang pasahero na 5 hanggang 6 na buwan nang stranded sa labas ng Batangas port.

Anim na buwan ng stranded sa labas ng Batangas Port ang mga tatlong pasahero na pauwi sana sa Bacolod, Aklan at Calapan City, Oriental Mindoro.

Hindi sila makauwi dahil walang pamasahe at walang mga dokumento. pic.twitter.com/xkQDUeUjE5 — Dennis Datu (@Dennis_Datu) May 10, 2021





Uuwi na sana si Mylene Perez sa Calapan City matapos mamasukan na kasambahay sa Bauan, Batangas.



Nakisakay siya sa truck na tatawid ng Mindoro pero hindi siya nakalusot dahil sa kawalan ng mga dokumento.

Ngayon, higit 5 buwan na siyang stranded at pansamantalang tumutuloy sa abandonadong tindahan sa labas ng Batangas port.



Walang pera at wala itong sapat na pagkain.

"Nag-aalok ako masahe, P100 buong katawan, pag likod P150, 'yun po pambili ng pagkain. Minsan naiyak ako dito dahil may oras po na wala akong kita, naiyak ako siyempre nangungulila ako sa aking pamilya," aniya.

Kasama ni Perez na tumutuloy sa abandonadong tindahan ang senior citizen na si Sonny Mercado, na 6 buwan nang stranded.

Kuwento niya, sakay ng bangkang pangisda, nakarating siya at mga kasama sa Batangas matapos may mag-alok ng trabaho, pero naloko sila.



Gusto na sana niyang makauwi pero wala naman siyang pera at mga dokumento.

"Nanghihingi po kami sa truck, binibigyan kami ng bente-bente... Minsan nakain, minsan nalilipasan, nagtitiis po kami, walang mahingan," sabi ng matanda.

Bacolod City naman ang uwi sana ni Zaldy Balantucas. Umabot na siya ng higit 6 buwan na stranded.



Sa lumang gusali ng Batangas Provincial Livelihood Center siya nakikisilong. Dati syang drayber sa Taytay, Rizal na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya.

"Sobrang hirap kasi kapag naubusan ka ng pera wala na eh, kailangan mo pa maghanap ng pera para makakain... May ticket na ako noon, sasakay na ako ng barko pero wala ako swab test, kailangan pa ng swab test. Gusto ko nang umuwi kaso hindi lang makauwi dahil walang pera," sabi ni Balantucas.

Pero may mga hindi na umano kinaya ang tagal ng paghihintay bago makauwi.



Sa isang abandonadong tindahan, may isa umanong babaeng uuwi sana sa Mindoro ang nawala na sa tamang pag-iisip.

"Noong dumating po dito ayos po kausap, makailang araw, may isang buwan siguro nag-iiba na ang salita," kuwento ni Perez.

Apela ng mga stranded na pasahero, sana ay may tumulong sa kanilang makauwi bago pa mahuli ang lahat.



—Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News