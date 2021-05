Mahigit P18 bilyong ayuda naipamahagi na, ayon sa DILG

A barangay tanod uses a megaphone to remind people to maintain physical distancing, and wear protective masks and face shields properly at the payout of government financial aid in Barangay Tibaguin, Hagonoy town, Bulacan on April 21, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA—Umaabot na sa 18,822,713 indibidwal ang nabibigyan ng ayuda ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Año.

Nagkakahalaga na ito ng P18.8 bilyon mula sa kabuuang P22.9 bilyon pondo na ibinahagi sa mga lokal na pamahalaan.

Kabilang dito ang mahigit 11 milyong indibidwal mula sa Metro Manila, 2.9 milyon sa Bulakan, 3.2 milyon sa Cavite, 2.7 milyon sa Laguna, at 2.6 milyon sa Rizal.

Tiniyak naman ni Año na may sapat pang panahon upang mabigyan ang mga hindi pa nakatatanggap ng ayuda.

Umaabot naman na na sa 18,862 ang naitatalang lumabag sa ipinatutupad na health and safety protocols mula Mayo 6 hanggang Mayo 10.

Nasa 904 rito ang inaresto habang ang 9,379 ay binigyan ng warning, pinagmulta ang 8,027, pinag-community service ang 491, habang sumailalim na sa inquest ang 61.

Kasunod ito ng utos ng pangulo noong Mayo 5 na arestuhin ang mga hindi nagsusuot ng face mask.

"Patuloy po nating ipatutupad ang inyong utos na pag-aresto po sa mga hindi nagsusuot ng face mask," ani Año.

Iniulat din ni Año sa pangulo ang 280 naitalang sumuway sa pagbabawal sa mass gathering, pinakahuli ang insidente ng mass gathering sa Gubat sa Ciudad resort sa Caloocan City.

Ayon sa kalihim, nagsasagawa na ang pulisya at lokal na pamahalaan ng paghahain ng kaso sa mga sumuway, kabilang ang may-ari ng resort at ipinatawag na rin ang chairman ng Barangay 171 na nakasasakop rito.

Umabot na sa 5,473 ang naitatalang hindi sumusunod sa physical distancing.

Iginiit naman ng Pangulo na ang person with authority sa pag-aresto ng mga hindi sumusunod sa health and safety protocol ay ang presidente, barangay officials at mga alkalde.

Kaya dahil dito, mananagot sa batas ang mga barangay chairman na bigong maipatupad ang kaayusan sa mga nasasakupan.

Sa kampanya naman laban sa ilegal na droga, iniulat ni Año sa pangulo na mula Mayo 1 hanggang Mayo 9, nakapagsagawa ka ng 1,121 na operasyon kung saan nakaaresto ng 1,543 drug personalities.

Nasa 19 ang napatay sa mga ikinasang operasyon habang 38 ang sumuko.

Umaabot din sa mahigit P265 milyong halaga ng ilegal na droga ang nasamsam.

