Lockdown sa kapitolyo ng Occ. Mindoro, magsisimula sa Mayo 12

MAMBURAO, Occidental Mindoro - Isasailalim sa lockdown ang lahat ng gusali at opisina sa provincial capitol compound dito simula Miyerkoles, Mayo 12, hanggang sa ika-23.

Ito ang inanunsiyo ng lokal na pamahalaan sa kanilang social media account ngayong Martes ng hapon.

Alinsunod ito sa naging desisyon at pagsang-ayon ng Regional Inter-Agency Task Force MIMAROPA sa kahilingan ni Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano na magpatupad ng lockdown sa kapitolyo dahil sa tumataas na bilang ng mga empleyado na nagpopositibo sa COVID-19.

Ito rin ay para bigyang-daan ang health protocols para maiwasan pa ang pagdami ng tao sa compound

Siniguro naman ng Office of the Provincial Administrator na mapapasahod ang mga empleyado bago ipatupad ang nasabing lockdown.

Base sa tala ng Occidental Mindoro Provincial Health Office nitong Mayo 10, may 88 aktibong kaso ng sakit ang lalawigan, lahat ay local transmission at karamihan ay asymptomatic.

Pinakamaraming aktibong kaso sa bayan ng Sablayan na may 36; San Jose, 22; Mamburao, 21; Calintaan, 7; at tig-isa sa bayan ng Abra de Ilog at Magsaysay.

Sa kabuuan, mayroon ng 703 confirmed COVID-19 case ang lalawigan, 21 ang namatay, at 594 ang tuluyan nang gumaling sa sakit.

Samantala, dumating ngayong Martes ang 4,000 vials ng Sinovac vaccines at 720 vials naman ng AstraZeneca. Nakalaan ito sa nagpapatuloy na vaccination program sa Occidental Mindoro.

- Ulat ni Andrew Bernardo

