Ilang LGU na tatanggap ng Pfizer vaccines naghahanda na

Dumating noong Mayo 10, 2021 ang nasa higit 193,000 dose ng COVID-19 vaccine ng Pfizer sa NAIA Terminal 2, Pasay City. PCOO-OGMPA

Naghahanda na ang mga piling lokal na pamahalaan sa pagtanggap sa mga COVID-19 vaccine ng Pfizer, na dumating sa Pilipinas noong gabi ng Lunes.

Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, ibibiyahe na ngayong Martes ang mga bakuna sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila, Cebu, at Davao.

Ang nasabing mga lugar pa lang kasi ang may kakayahan umanong mag-imbak ng mga Pfizer vaccine, na nasa -70 hanggang -80 degrees Celsius ang temperature requirement.

Isa ang Makati City sa mga naghahanda sa pagtanggap ng Pfizer vaccines.

Ayon kay Dr. Roland Unson ng Makati health department, kung dadating ngayong Martes ang 5,800 doses ng Pfizer vaccine, agad itong ibibigay sa mga nasa priority list sa Miyerkoles.

"Mayroon na po kaming ultra low freezer na nakaabang na kaya po i-accommodate iyong allocation po na dadating po sa 'min. Pati po ang training ng pagbabakuna, na-train na po lahat," sabi ni Unson.

Bandang alas-9 ng gabi noong Lunes nang dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 ang nasa 193,000 doses ng Pfizer vaccines mula sa COVAX Facility ng World Health Organization (WHO).

Ayon kay Dr. Rabindra Abeyasinghe, WHO representative sa Pilipinas, tiyak na masusundan ang Pfizer deliveries sa bansa.

Ang Pfizer ang unang COVID-19 vaccine na nabigyan ng emergency use authorization ng Food and Drug Administration pero naantala ang pagdating nito sa bansa noong Pebrero dahil sa pagsasaayos ng indemnification agreement.

Umaapela naman si Makati Mayor Abby Binay sa kaniyang mga constituent na magparehistro na para magpabakuna.

Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Binay na mas marami na ang bakuna ngayon sa lungsod kompara sa mga babakunahan.

Sa Maynila naman, nasa 500 ang nabakunahan na ng kanilang second dose ng COVID-19 vaccine ng Sinovac ngayong Martes.

"Mostly are the teachers, the teachers of the LGU (local government unit)," sabi ni Dr. Edmond Macaranas ng Manila health department.

Sa Antipolo, tuloy-tuloy rin ang pagbabakuna ng Sinovac sa senior citizens.

Nasa 25,000 residente ng lungsod ang nakabunahan na, ayon kay Antipolo Mayor Andrea Ynares.

Humingi ng tulong

Samantala, inamin naman noong gabi ng Lunes ni Pangulong Rodrigo Duterte na humingi siya ng tulong sa China para makakuha ng COVID-19 vaccines ang Pilipinas.

Pero itinanggi ni Duterte na ipinagpalit niya rito ang bahagi ng West Philippine Sea.

"Sabi niya, 'It's okay, we will help you.' Ganoon lang... Hindi naman sinabi, 'Kalimutan mo iyong Scarborough Shoal,'" ani Duterte, na tinutukoy si Chinese President Xi Jinping.

Dahil sa tuloy-tuloy na dating ng supply ng mga bakuna, naniniwala si vaccine czar Carlito Galvez na matatapos ang pagbabakuna sa lahat ng health workers, senior citizens, at may comorbidities hanggang Hunyo.

Bukod kasi sa dagdag na Pfizer vaccines, inaasahang darating din ngayong Mayo ang dagdag na dose ng Sinovac at Sputnik V vaccines.

Target ng Pilipinas na mabakunahan ang nasa 70 milyon ng populasyon nito bago matapos ang taon para makamit ang herd immunity.

Sa huling tala ng ABS-CBN Vaccine Tracker, umabot na sa 2.4 milyon dose ng COVID-19 vaccine ang na-administer sa bansa.

-- Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News