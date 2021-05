Lalaking 'lasing,' patay matapos hampasin ng kawayan sa batok sa Capiz

CAPIZ - Patay ang isang lalaki matapos hampasin ng kawayan sa batok sa Brgy. Linateran, Panay, Capiz, gabi ng Lunes.

Residente ng lugar ang biktimang 36 anyos, ayon sa mga awtoridad.

Batay sa imbestigasyon ng Panay police, nakita na lamang ng mga residente sa lugar ang biktima na nakahandusay sa gilid ng isang ilog.

May sugat sa batok ang biktima at nakuha rin sa lugar ang isang kawayan na may mantsa ng dugo.

Ayon sa mga awtoridad, bago nakita ang katawan ng biktima ay narinig pa ito ng mga residente na tila lasing, nagsisigaw at naghahanap ng away.

Kaagad na dinala sa ospital ang biktima pero idineklara itong dead on arrival ng doktor.

Samantala, patuloy pa ang imbestigasyon ng awtoridad sa motibo sa krimen at pagtukoy sa salarin.

-- Ulat ni Rolen Escaniel

