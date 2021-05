Higit P1 milyong halaga ng hinihinalang shabu nasabat sa Tondo

Watch more in iWantTFC

Tatlong drug suspect ang arestado sa ikinasang buy-bust operation ng Morionoes Police sa Tondo.

Target ng operasyon si alyas Anna, 38, residente sa lugar. Nangyari ang transaksyon sa Malaya Street kasama ang isa pang babae at lalaki.

Higit P2,000 halaga ng hinihinalang shabu ang napagkasunduan nila ng poseur-buyer pero nakuha pa sa tatlo ang nasa 150 gramo ng hinihinalang shabu. Abot sa P1 milyong ang halaga nito.

Kumpiskado rin ang isang kalibre 45 baril na walang dokumento.

Aminado ang 3 na pare-pareho silang walang trabaho.

Ayon sa pulisya, kasama ang mga suspek sa patutulak ng droga na umaabot sa mga parte ng Maynila, Bulacan, Navotas, at Malabon.

Pagbebenta ng ilegal na droga at illegal possession of firearms and ammunition ang kasong isinampa laban sa kanila. — Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News