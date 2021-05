FDA nakapagbigay na ng EUA sa 7 brands ng COVID-19 vaccines

MAYNILA—Umabot na sa 7 ang bilang ng mga bakunang nabigyan ng emergency use authorization sa bansa, ayon sa Food and Drug Administration (FDA).

Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, kabilang dito ang Pfizer-Biotech, AstraZeneca, Sputnik V, Sinovac, Bharat Biotech, Janssen, at Moderna.

Wala pa namang aplikasyon para sa Sinopharm vaccine ngunit nabigyan na ito ng emergency use listing (EUL) ng World Health Organization noong May 7. Paliwanag ni Domingo, maaaring ang Department of Health ang mag-apply ng EUL para sa Sinopharm. Magiging mabilis na umano ang proseso dahil sa naunang WHO EUL.

"It will not take very long, kasi kapag may ganyang EUL na from WHO, we will be able to ask WHO for the pertinent clinical trial data and for the information," paliwanag ni Domingo.

Limitado naman umano ang data ng Sinopharm sa epekto nito sa mga may edad na 60 pataas, ngunit hindi na naglagay ng limitasyon ang WHO sa paggamit nito sa mga may-edad.

Ayon kay Domingo, aabot ang efficacy ng Sinopharm sa 79 porsyento.

"Although very similar po ito sa Sinovac, ang Sinopharm has very liited data on people 6o years ang above, however, the WHO decided not to put a cap on the age, basta 18 and above, inappprove po ito ng WHO, believing na mayroon namang kaunting data showing na it’s useful in older people," aniya.

Hinihintay naman ng FDA na mag-apply ng EUA ang Novavax.

