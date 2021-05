Nasa P15.7-M halaga ng hinihinalang ecstasy tablets nakuha sa QC Central Post Office

MAYNILA - Umaabot sa P15.7 milyong halaga ng hinihinalang ecstasy tablets ang nakuha ng awtoridad nitong Martes sa Central Post Office sa Quezon City.

Nakumpiska ng NAIA Inter-Agency Drug Interdiction Task Group (IADTG), Philippine Drug Enforcement Agency, at Quezon City District Office ang naturang tablets nitong 1:30 ng hapon.

Nakuha daw ang 3 inbound parcels na may deklaradong laman na “baby clothes, hand bag and shoes” na ipinadala ng isang Abner Buzeta mula Amsterdam sa isang babae sa West Kamias, Quezon City.

Pero nang buksan daw ng mga awtoridad, bawat package ay may lamang mga hinihanalang ecstasy tablets na aabot sa humigit kumulang 9,243 piraso at nasa higit P15.7 million ang street value.

Inaresto ang 2 suspek na tumanggap ng package na kinilalang sina alyas Weng at alyas Michael.

- Ulat ni Gracie Rutao