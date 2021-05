Mga di nagsasauli ng sobrang 'ECQ ayuda' kinakasuhan sa Antipolo

Kinakasuhan na ng Antipolo city government ang mga hindi nagsasauli ng sobrang ayudang natanggap.

Kasong estafa at posibleng may kasamang falsification of public documents ang haharapin ng mga taong tatatangging magsauli ng sobrang "ECQ (enhanced community quarantine) ayuda."

Nasa P1,000 lang ang dapat matanggap ng kada indibidwal habang P4,000 naman kada pamilya.

"May mga kaso na ang mga tao. Kahit sinabihan na na ibalik o na-determine na, pinuntahan na ng barangay, mayroon talagang nagmamatigas at sila pa ang galit," ani Frescian Canlas, head ng Antipolo City Social Welfare Office.

Binigyang diin ng lokal na pamahalaan na sa pagtanggap pa lang ng ayuda, alam na ng mga benepisyaryong hanggang P4,000 lang dapat ang matanggap ng bawat pamilya.

Pero mayroon din namang mga nakatanggap ng sobrang ayuda na nagbalik nito sa lokal na pamahalaan.

Isa rito si alyas "Jenny," isang dental technician na nagtungo ngayong Martes sa city treasury para ibalik ang nakuhang sobrang halaga.

"I thought puwede pero hindi naman pala puwede kaya sinauli ko po," ani "Jenny," na miyembro rin ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program.

Ayon naman sa Department of the Interior and Local Government (DILG), higit 18 milyong indibidwal na ang nabibigyan ng ayuda.

May kabuuang halagang P18.8 bilyon ang naibibigay na sa mga benepisyaryo mula sa P22.9 bilyong pondong ipinasa sa mga lokal na pamahalaan.

Tiniyak ni DILG Secretary Eduardo Año na mabibigyan ang mga hindi pa nakakatanggap pero kuwalipikado para sa ayuda.

Namigay ng panibagong ayuda ang gobyerno matapos isailalim sa ECQ ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal dahil sa pagsipa ng bilang ng mga kaso ng COVID-19.

-- Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC