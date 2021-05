Dagdag-health workers hinihiling; mga ospital hirap kahit COVID-19 cases nabawasan

MAYNILA - Nananawagan ang grupo ng mga health worker para sa dagdag na frontliner ngayong hirap pa rin ang mga ospital na makipagsabayan sa pandemya, kahit sa gitna ng pagbaba ng kaso ng COVID-19.

Base sa monitoring ng Alliance of Health Workers, hirap pa rin daw ang mga ospital gaya ng National Kidney Transplant Institute, Philippine Heart Center, East Avenue Medical Center, pati na ang San Lazaro Hospital.

Ang ibang ospital man, nabawasan ang pasyente, pero sobra pa rin ang workload at working hours dahil sa kakulangan ng staff.

"Sa kanilang mga duties sa kasalukuyan, wala pang nagbabalik sa 8 hours. Sixteen hours pa rin at the same time 'yung iba 24 hours dahil nga maraming nagkakasakit na health workers,” ani AHW President Robert Mendoza.

"Dapat nga magdagdag pa nga, magkaroon ng mass hiring kasi marami sa ating mga health workers nag-resign na. Wala nga daw nag-a-apply sabi ko nga: paano mag-a-apply 'yung mga health workers na 'yan eh as contractuals [ang hiring] so wala silang benefits. Imagine buhay nila ang isasalang nila du'n sa mga COVID facilities na ito, pero wala kang benefits?" dagdag niya.

Nauna nang nabanggit ni Health Secretary Francisco Duque III na bumababa na ang utilization ng COVID-19 ward beds sa 49 porsiyento mula sa dating 57 porsiyento.

Aabot naman sa 61 porsiyento ang utilization rate ng mga intensive care unit beds mula 68 porsiyento. Nabawasan na rin ang laman ng mga ospital sa Metro Manila.

Gayunman, ayon sa kalihim, mataas pa rin ang mga pangangailangan sa ICU.

"Nananatiling nasa critical at high risk ang ICU utilization rate ng ilang lokalidad sa NCR. Kaya naman po aming hinihikayat ang mga NCR hospitals, sa tulong ng One COVID Referral Center, na panatilihin ang kasalukuyang healthcare capacities lalo na po ang ICU capacities upang manatili tayong handa sa mga surge na maaaring mangyari muli," ani Duque.

Sa Philippine General Hospital, bumababa na sa 172 ang kanilang COVID-19 patients. May 250 bed capacity ang kanilang COVID-19 ward.

"Siguro ibig sabihin nu'n nagluluwag na rin sa ibang ospital kaya na-admit na rin po 'yung ibang pasyente doon, so overall ganu'n pa rin po ay bumababa ang bilang ng COVID [patients]," ani PGH Spokesperson Jonas Del Rosario.

Sinubukan ng AHW na makausap si Pangulong Rodrigo Duterte para sabihin ang mga hinaing ng mga health worker noong Health Workers Day pero hindi sila napagbigyan.

Ayon naman kay Duque, nakipagpulong sila sa grupo para matugunan ang mga hinaing at kakulangan sa health care system sa bansa.

— Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News