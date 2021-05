COVID-19 variant na unang na-detect sa India, nakita sa Pilipinas

Watch more in iWantTFC

Inanunsiyo ngayong Martes ng Department of Health (DOH) na nakita na sa Pilipinas ang variant ng SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID-19, na unang na-detect sa India.

Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, nakita sa 2 sea-based overseas Filipino worker ang B1617.2 variant, na itinuturing ng World Health Organization bilang "variant of concern."

Ang isa rito'y galing Oman at dumating sa bansa noong Abril 10.

Nag-quarantine umano siya sa isang hotel sa Metro Manila at itinuring na recovered noong Abril 26. Sa ngayo'y nasa Soccsksargen region na siya.

Dumating naman noong Abril 19 mula United Arab Emirates ang ikalawang Pinoy na may Indian variant ng virus.

Nag-quarantine siya sa isang pasilidad sa Clark at itinuring na gumaling noong Mayo 6. Kasalukuyan naman siyang nasa Bicol region.

"No history of travel to India, they did not come from India nor passed through India. They were part of the sequencing because they were part of this batch that we sequenced for the returning overseas Filipinos," ani Vergeire.

Bago nito, may 155 na dumating sa Pilipinas mula India noong Abril bago magpatupad ng travel restriction, pero ayon sa DOH ay hindi kabilang sa kanila ang 2 nakitaan ng Indian variant.

Ipinaliwanag ni Dr. Alethea de Guzman ng DOH Epidemiology Bureau na ang B1617 ay may ilang mutation na may pagkakahalintulad sa mutation ng ibang variant of concern.

"The L452R has been associated with increased transmissibility, meaning mas tumataas 'yong posibilidad na ma-transmit from one person to another as well as reduced antibody neutralization po, meaning puwede po na ma-evade ng virus 'yong mga antibodies nito among those who have recovered or 'yong mga vaccinated individuals," ani De Guzman.

"The other significant mutation found in this variant is the E484Q... puwede siyang mag-escape sa antibodies," dagdag ni De Guzman.

Ayon sa infectious disease specialist na si Dr. Edsel Salvana, mahalagang malaman ang mga variant para makita ang epekto ng mga ito sa bakuna.

"For now, mukhang okay naman 'yong epekto ng vaccines sa variants, especially for preventing severe disease. But ginagawa na rin ng mga vaccine companies 'yong puwedeng maging booster later on. So it’s very important na alam natin 'yong circulating variants," aniya.

Ayon naman kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kahit may Indian variant na, isa pa rin sa mga isasaalang-alang ang ekonomiya sa pagdedesisyon sa panibagong quarantine classification.

Hindi pa rin naman kasi tiyak kung laganap ang Indian variant sa komunidad.

"Bagama't ginagawa natin ang lahat para po mapigilan ang pagpasok ng variant na ito, hindi pa naman po tayo sigurado rin na mayroon nang community transmission, dahil matindi naman po ang ating pag-iingat," ani Roque.

Nagpaalala ang mga eksperto na patuloy na mag-ingat sa gitna ng bagong coronavirus variant na posibleng mas nakakahawa.

Ngayong Martes, pumalo sa 1,113,547 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa matapos makapagtala ang DOH ng dagdag na 4,734 kaso.

Mas mababa ang bilang ng mga naitalang bagong kaso dahil bigo ang 12 testing laboratories na magsumite ng datos.

Sa higit 1.1 milyong kaso, 56,752 ang active cases o may sakit pa rin.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News