Mga larawan mula kay Patreng Non/Facebook

MAYNILA — May panregalo na ba kayo para sa inyong mga ina sa darating na Mother's Day?

Nag-aalok ang community pantry ni Patreng Non ng bayong na may lamang prutas, gulay, at apron na gawa ng mga nanay sa Payatas.

"Karamihan sa mga nanay natin ay napaka-praktikal kaya handog namin sa Community pantry ang 'NAG-UUMAPAW NA BAYONG AT PAGMAMAHAL PARA KAY NANAY'," sabi ni Non sa kaniyang Facebook post.

"Tara i-celebrate natin ang Mother's day sa pag honor ng ating mga nanay o sa mga tumatayong mga nanay sa atin at pati na din ang mother nature na laging nagbibigay sa atin ng makakain!"

Nagkakahalaga ng P1,500 ang bawat isang bayong at dagdag na shipping fee.

Ang lahat ng kikitain para sa proyekto ay mapupunta sa pondong panimula ng community pantry sustainable food program, sabi ni Non.

Ito aniya ay "nag-aasam sa patuloy na pag-agapay sa mga lokal magsasaka, pag-forward ng accessible at abot-kayang pagkain at eventually makalaya ang karamihan sa atin sa gutom."