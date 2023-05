2 aktibista, 12 araw nang nawawala at pinaghahanap ng pamilya

Labindalawang araw nang nawawala at pinaghahanap ng kanilang mga pamilya sina Dexter Capuyan at Gene "Bazoo" De Jesus. Zyann Ambrosio, ABS-CBN News.

MAYNILA — Bumuhos ang luha ng mga kamag-anak ng dalawang nawawalang aktibista, sa pagharap nila sa media Miyerkoles.

Kapwa naging emosyonal ang kapatid ni Dexter Capuyan at ang nanay ni Gene "Bazoo" de Jesus.

Anila, huling nakitang magkasama sina Capuyan at De Jesus sa Taytay, Rizal at parehong nawala noong April 28, bandang alas-8 ng gabi.

Sabi ni Eli Capuyan, nakababatang kapatid ng aktibista ng IP na si Dexter Capuyan, nag-aalala sila sa kundisyon ng kapatid dahil halos dalawang linggo na itong nawawala.

“Kakain ka, di ko alam kung nakakain siya, kung kelan ang huling kain niya. Matutulog na lang isipin mo pa sya, nakakapagpahinga kaya siya. Makakatulog kaya siya ng mahimbing," aniya.

Eli Capuyan, nakababatang kapatid ng aktibista ng IP na si Dexter Capuyan, naging emosyonal at nag aalala dahil halos dalawang linggo ng nawawala ang kapatid @ABSCBNNews @DZMMTeleRadyo pic.twitter.com/2Iz4ZDiTJy — zyann ambrosio (@ZyannAmbrosio) May 10, 2023

Umuwi pa galing Italy si Merceditas De Jesus, ina ng nawawalang aktibista na si Bazoo De Jesus, para manawagan na ipakita na ang kanyang anak.

Giit ni De Jesus, hindi terorista ang kanyang anak, gaya ng mga alegasyon umano ng ilan.

“Kilala ko ang anak ko hindi siya terorista isa siyang aktibista na tunay na nagsusulong para sa magandang kinabukasan ng ating kabataan at mga mamamayan," aniya.

Ayon naman sa Secretary General ng grupong Karapatan na si Tina Palabay, alam na nila ang modus ng mga awtoridad sa pagkuha umano sa mga aktibista.

Nanawagan din ang grupo sa Commission on Human Rights na mag-surprise inspection sa mga safe houses at kampo, para malaman kung nandoon nga ang mga nawawalang mga aktibista.

Ayon naman sa Secretary General ng Groupong Karapatan na si Tina Palabay, alam na nila ang modus ng mga otoridad sa pagkuha umano sa mga aktibista @ABSCBNNews @DZMMTeleRadyo pic.twitter.com/LmTObaNt4X — zyann ambrosio (@ZyannAmbrosio) May 10, 2023

Ayon naman kay CHR Chairman Richard Palpal-latoc, nauna nang nasilip ng Komisyon ang mga kampong pinagtanungan din ng kaanak nina Capuyan at De Jesus. Lumalabas naman sa kanilang pag check at inspection wala doon ang dalawang nawawalang aktibista, base sa blotter at sa inspeksyon sa kulungan.

"Nag-conduct ng unannounced inspection sa facilities ng military at PNP, NBI to be specific sa 2nd infantry division sa Rizal sa custodial facility ng nbi, pnp chstodial facility Rizal din, Taytau municipal station and rizal ppo. So nag conduct ng surprise visit ang CHR investigators, wala namang nakita yung taong nawawala," aniya.

Kasalukuyang hinihintay ng ABS-CBN News ang opisyal na pahayag ng Criminal Investigation and Detection Group, pero una nang sinabi ni CIDG PIO, Lt. Colonel Marissa Bruno, wala silang operation na isinagawa kaugnay sa dalawang nawawalang aktibista.

"Initial po na pagsaliksik sa aming record ay wala pong sinagawang police operation ang aming hanay," aniya sa isang text message sa ABS-CBN News.