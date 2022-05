MAYNILA (UPDATE) – Nagsara na ang mga polling precinct sa buong bansa pero hindi agad nakaalis o nakakaboto ang daan-daang botante sa Quezon City noong Lunes ng gabi matapos magkaaberya sa kanilang mga vote counting machines mula pang umaga.

Sa 17 precincts sa Pinyahan Elementary School, tatlong VCMs ang nag-malfunction.

Pinapalitan ang isang VCM na hindi nagbukas, habang pumalya naman ang SD cards ng 2 pa.

Tensyonado ang poll watchers at ilang botante dahil alas-6 na ng gabi kanina wala pang nakakarating na pamalit sa mga nasirang gamit.

Lalo pang nag-alala ang ilan nang sabihin na batch feeding ang gagawin sa mga boto kapag naayos ang VCM.

May mga botanteng pumirma ng waiver at bumoto na rin kahit hindi maisusubo sa VCM, gaya ng buntis na si Maricar Cruzado.

“Malungkot, pero bumoto pa rin naman ako manual,” sabi niya. “E sana maayos. Matatapos na ang araw hindi pa tapos.”

Pinili naman ng iba na magpalista para makaboto at personal na ifeed ang balota.

Sabi ng first-time voter na si Ralph Andre Tolentino, hindi siya kampanteng ipaiwan lang ang balota.

“Gusto ko ’yong actual na ano, masa-scan ’yong balota ko … Gusto kong mas genuine ’yong pag-vote, kasi nga, first time po. Saka hindi ako nagtitiwala sa ganoon po. Kasi mamaya, hindi ma-count ang vote ko,” pahayag ni Tolentino.

May ilan gaya ni Josie Evans na nagbalak nang hindi bumoto kung hindi dumating ang pamalit sa VCM.

“Siguro ’yung iba sa amin ang sabi namin, baka hindi na po kami bumoto, kasi kapag binigay naman namin ang pangalan namin, and ang boto namin ganoon din mangyayari, masa-swap lang boto namin. Wala kaming trust,” komento naman ni Evans.

Dumating din ang pamalit na VCM pasado alas-7 kaya natuloy din ang bilangan.

Nasa halos 12,500 na botante ang nakarehistro sa Pinyahan Elementary School.

Ayon sa principal na si Aireen Dulfo, naghanda silang magsagawa ng manual vote counting kung hindi dumating ngayong gabi ang mga pamalit.

“We really then have to trust our teachers, kasi we will do our best na ma-safeguard ang halalan natin na sana lahat ay safe at makatotohanan,” sabi niya.

Uminit din ang ulo ng mga botanteng naghihintay sa covered court ng Northview 1 Subdivision sa Barangay Batasan Hills.

Sa tatlong clustered precincts, may isang VCM na umaga pa lang ay pumalya, kaya ang mga teacher at technical staff ang sumasalo ng mga tanong ng botante.

Hinanap ng mga botanteng halos 15 oras nang naghihintay ang kahit sinong opisyal ng Comelec para makapagpaliwanag sa kanila kung bakit wala pa ring maayos na makinang naipapalit dito sa kanila at wala ring timeframe kung kailan ito darating.

Ginigiit ng maraming nagpaiwan, gaya ng senior citizen na si Sonny Bassig, na hihintayin nilang maayos ang VCM bago sila bumoto.

Over 60% of votes have been transmitted nationwide 3 hours after polls closed.



Over 60% of votes have been transmitted nationwide 3 hours after polls closed.

But here at Northview 1 in Batasan Hills, QC, around 200 voters are still waiting to cast their ballot after deciding to wait for the replacement SD card of their VCM to arrive.

“I have come here to vote after 37 years of not voting. Since panahon ni Cory Aquino, hindi pa ako bumuboto,” kuwento ni Bassig.

“I will wait. Because I will wait for the machine to come in. I don’t want to vote na mayroon akong waiver na pipirmahan, because this is my right. Sinira na, niyurakan na nila right ko. It will take another 6 years para bumoto uli ako.”

Pagdating ng alas-7 ng gabi, isinara na ang dalawang ibang precinct at maayos na naisagawa ang bilangan at pagprint ng election returns.

Pero mahigit 5 oras pa naghintay pa ang mga ibang botante ng Precinct 446 sa pagdating ng VCM at para masimula na ang botohan.

Nasa Quezon City ang pangalawang may pinakamaraming rehistradong botante sa Pilipinas na 1.4 milyon.