MAYNILA - Napanatili nina dating Sen. Bongbong Marcos at ang ka-tandem na si Sara Duterte-Carpio ang kanilang pangunguna sa partial, unofficial count ng 2022 presidential at vice presidential elections, base sa na-transmit na election returns nitong Mayo 10, isang araw matapos ang halalan.

Ayon sa datos magmula nitong alas-2:47 ng hapon, nanguna si Marcos, anak ng namayapang diktador na si Ferdinand Marcos Sr., na may 30,969,399 boto. Batay ang resulta sa 97 porsiyento ng election returns.

Ang pinakamalapit na katunggali ni Marcos, si Vice President Leni Robredo, ay nakakuha ng 14,760,810 na boto.

Sinundan sila nina Sen. Manny Pacquiao na nakakuha ng 3,617,070 na boto, Manila Mayor Isko Moreno Domagoso (1,878,691), Sen. Panfilo "Ping" Lacson (879,438), Faisal Mangondato (248,957), Ernesto Abella (112,833), Leody De Guzman (91,767), Norberto Gonzales (88,616), at Jose Montemayor Jr. (59,743).

Nangunguna pa rin si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio sa partial, unofficial count ng vice presidential race matapos makakuha ng 31,405,346 votes.

Napalaki pa ni Duterte-Carpio ang agwat kontra sa ka-tandem ni Robredo na si Sen. Kiko Pangilinan na may 9,192,732 votes, at ni Senate President Vicente "Tito" Sotto III na may 8,160,297 boto.

Sinundan sila nina Dr. Willie Ong (1,836,875), Lito Atienza (266,222), Manny Lopez (156,948), Walden Bello (99,306), Carlos Serapio (89,520), at Rizalito David (55,291).

Sa senatorial race, napantili ng aktor na si Robin Padilla ang lead sa pagkuha ng 26,308,470 votes.

Sinundan naman siya nina Loren Legarda (23,882,711), survey front-runner Raffy Tulfo (23,072,521), Win Gatchalian (20,293,298), Chiz Escudero (19,966,123), Mark Villar (19,116,711), Alan Peter Cayetano (19,003,308), Migz Zubiri (18,498,270), Joel Villanueva (18,231,679) JV Ejercito (10,314,576), Risa Hontiveros (15,212,781), at Jinggoy Estrada (9,555,084).

Si Hontiveros ang tanging opposition candidate na nakapasok sa magic 12 batay sa partial at unofficial count.

Nangunguna naman ang ACT-CIS party-list sa mga partylist sa halalan, na may 2,072,558 boto.

