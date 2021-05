Nakagapos, balot ang mukha: 2 bangkay natagpuan sa boundary ng Apayao, Cagayan

Natagpuan noong Mayo 7, 2021 sa boundary ng mga probinsiya ng Apayao at Cagayan ang bangkay ng 2 lalaki. Retrato mula sa Conner Police Station

Iniimbestigahan ngayon ng mga awtoridad ang nangyari sa 2 lalaking natagpuang patay sa boundary ng mga probinsiya ng Apayao at Cagayan.

Kinilala ng mga awtoridad ang isa sa mga biktima bilang si Jessie James Ola-ao, 21 at residente ng Tabuk City, Kalinga. Hindi naman muna pinangalanan ang isa pang biktima, na may edad 15 at taga-Tabuk din.

Sa imbestigasyon ng pulisya mula Conner, Apayao, ilang pulis ang nagjo-jogging noong Biyernes nang makita ang mga biktima sa gilid ng kalsada sa boundary ng Barangay Buluan (Conner) at Barangay Cato ng Tuao, Cagayan.

Nakatali umano ng tape ang mga kamay at paa saka nakabalot ng cellophane ang mga ulo ng mga biktima.

May nakita rin ang Scene of the Crime Operative na sugat sa ulo at katawan ang mga biktima, na posibleng dulot ng tama ng bala ng baril.

Sa pakikipag-usap umano ng pulisya sa pamilya ng 15 anyos na biktima, nabatid na Mayo 6 pa huling nakitang buhay ang biktima.

Nagpaalam umano ito para dumalo sa isang kasal kasama si Ola-ao.

Inaalam ngayon ng mga awtoridad ang motibo at pagkakakilanlan ng mga pumatay sa mga biktima.

— Ulat ni Harris Julio

