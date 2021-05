Metro Manila, Cebu, Davao prayoridad mabigyan ng Pfizer vaccines: DOH

Watch more in iWantTFC

Prayoridad na mabigay sa Metro Manila, Cebu at Davao ang mga COVID-19 vaccine ng Pfizer na dadating sa Pilipinas ngayong gabi ng Lunes, ayon sa Department of Health (DOH).

Ipinaliwanag ni Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire na ang mga naturang lugar kasi ang may kakayahang mag-imbak ng mga bakuna ng Pfizer, na nangangailangan ng -70 degrees Celsius na storage temperature.

"We give them sa mga may kapasidad na na local government units... na 'yong ultra low freezer nila at handling ay makakaya so hindi tayo magkakaroon ng wastage," sabi ni Vergeire.

Bandang alas-9 ng gabi inaasahang lalapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 ang eroplanong lulan ang nasa 193,000 doses ng Pfizer vaccines mula sa COVAX Facility ng World Health Organization (WHO).

Pauna pa lang ito sa inaasahang 1.3 milyong doses ng Pfizer vaccines, na ayon kay vaccine czar Carlito Galvez ay makukuha ng bansa ngayong Mayo.

Magugunitang ang Pfizer ang pinakaunang bakunang nabigyan ng emergency use authorization (EUA) noong Enero pero naantala ang pagdating ng mga ito sa bansa dahil sa pagsasapinal ng indemnification agreement o bayad-pinsala para sa mga posibleng magkaroon ng adverse effect.

Nasa 92 hanggang 95 porsiyento ang efficacy rate ng bakuna, ayon sa Food and Drug Administration (FDA). Maaari itong ibigay sa edad 16 pataas.

Sa vaccine tracker ng ABS-CBN Investigate and Research Group, sa huling tala, ang pinakamalaking supply ng bakuna ng bansa ay mula sa Sinovac, na 5 milyon doses na.

Sinundan ito ng bakuna ng AstraZeneca na nasa 2.5 milyon at Sputnik V galing Russia na nasa 15,000.

Sinabi naman ng DOH na maaaring mag-apply ito ng EUA para sa bakunang Sinopharm galing China.

Ang naturang brand ang bakunang itinurok kay Pangulong Rodrigo Duterte at mga miyembro ng Presidential Security Group.

Remdesivir

Kinuwestiyon naman ng ilang mambabatas ang pagbili ng gobyerno ng gamot na remdesivir bilang gamot kontra COVID-19.

Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Buhay party-list Rep. Lito Atienza na nag-aaksaya lang ng pera ang gobyerno sa pagbili ng P1 bilyon halaga ng gamot na ni-reject naman umano ng WHO bilang gamot sa COVID-19.

Napakamahal din umano ng remdesivir.

Dumepensa naman si Health Secretary Francisco Duque III, na nagsabing aprubado ng mga doktor at eksperto sa Pilipinas ang paggamit ng remdesivir bilang gamot sa severe at critical COVID-19 cases.

Nabigyan din umano ng FDA ng compassionate special permit ang nasa 50 ospital para gamitin ito.

"Hindi po ang DOH ang direktamentang bumibili nito kundi sino 'yung may hawak ng pahintulot ng FDA," ani Duque.

Dinepensahan din ng Malacañang ang paggamit ng remdesivir.

"Nagulat po ako diyan. Ang totoo po, nagpaalam na ako sa daigdig na ito sa pangatlong araw ng pagkakasakit... pero noong binigyan po ako ng 2 dosage ng remdesivir, pang-4 na araw ay nakatayo na ako," kuwento ni Presidential Spokesperson Harry Roque, na survivor ng COVID-19.

Ayon kay Roque, ang compassionate use permit at EUA mula FDA, at hindi approval ng WHO, ang kailangan para magamit ang isang gamot sa Pilipinas.

— Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News