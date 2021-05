Mangingisda mula Aklan patay matapos mabangga ng barko ang sinasakyang bangka

Larawan mula sa MDRRMO Kalibo

Patay ang 54 anyos na mangingisda matapos mabangga ng barko ang sinasakyang bangka habang nangingisda sa karagatang sakop ng Masbate at Capiz nitong Sabado ng gabi.

Kinilala ang biktima na si Ricky Peralta mula sa Barangay Bakhaw Norte, Kalibo, Aklan.

Nakaligtas naman ang dalawa nitong kasamahan na sina Gerald Retos at Leo Arilas matapos masagip ng kapwa mangingisda.

Sa imbestigasyon ng Kalibo police, bigla umanong nabangga ng hindi pa matukoy na barko ang bangka ng tatlo habang nangingisda. Madilim nang mangyari ang insidente.

Dahil sa pagkabangga, naputol ang likurang bahagi ng kanilang bangka, saka ito tumaob at nalunod.

Nakita ang katawan ni Peralta na palutang-lutang sa gitna ng karagatan sa isinagawang search and retrieval operation ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office-Kalibo at Philippine Coast Guard nitong Lunes ng umaga.

