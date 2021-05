'Literacy Pantry' na itinayo sa Ilocos Norte, alok ang libreng libro, school supplies

Larawan mula sa MMSU English Language Society.

MAYNILA — Kakaiba ang alok ng isang community pantry na tinayo sa Barangay Pasil, Paoay, Ilocos Norte nitong Linggo.

Tinawag itong ' Literacy Pantry' na ideya at inorganisa ng English Language Society at mga estudyante ng Master of Arts in English and Literature ng Mariano Marcos State University sa nasabing lalawigan.



Bilang isang literacy pantry, alok nito ay iba't ibang klase ng libro tungkol sa iba't ibang asignatura tulad ng Science, Math, English, Reading, at Social Sciences.

Mayroon ding mga novels, pocketbooks at maging spiritual books, pati na rin mga dictionary, workbooks, at flashcards.

Bukod sa mga libro, alok din nito ang mga school supplies tulad ng mga notebook, lapis, papel, ballpen, at marami pang iba.

Nagsawaga rin ang mga organizer ng storytelling para sa mga batang estudyanteng pumila.

Layunin ng mga organizer na matulungan ang mga estudyante sa kanilang mga pangangailangan at mahasa pa ang kanilang kaalaman, lalo na ngayong may pandemya dulot ng COVID-19.

Plano ng grupong magkaroon ng second set up sa Batac City at Laoag City sa Mayo 23.

Nagsulputan ang mga community pantry sa kabila ng red-tagging dahil sa layunin nitong makapagbigay ng makakain at iba pang pangangailangan sa araw-araw.

—Ulat ni Grace Alba

