Ilang pauwi ng Pilipinas dismayado sa dagdag-araw sa quarantine facility

MAYNILA — Nagbabalak na umuwi sa Pampanga mula sa Paris, France si Manuelito Sagum.

Pero nadismaya siya nang malamang kalahati ng bakasyon niya sa Pilipinas ay mauuwi lang sa quarantine facility.

"Bad trip na bad trip ako kasi alam mo last year we were not able to go home kasi mahigpit 'yung lockdown, nasayang 'yung 30 days vacation mo for nothing. So sabi ko 2021, we only have 30 days vacation, 14 days magla-lockdown ka, eh vaccinated ka na... Hirap talaga, nakaka-disapppoint," ani Sagum.

Simula kasi nitong weekend, sa ika-7 araw sa quarantine facility pa magpapa-swab test ang mga pasahero.

At kahit negatibo ang resulta, kailangan tapusin ang 10 araw na isolation sa loob ng quarantine facility.

Pagkatapos nito, 4 na araw na home quarantine naman ang gagawin.

Dahil dito, dagdag-gastos ang pinaraming quarantine days sa mga non-OFW ang kategorya, tulad ni Sagum.

"Kasi ang travel ng non-OFW ay decision nila 'yan. Hindi naman sila repatriates eh. They are travelling on their own for their respective reasons and maliwanag naman sa mga protocols natin kapag non-OFWs sagot nila swab test nila and quarantine facilities," depensa ni Raul del Rosario, pinuno ng Ninoy Aquino International Airport's One-Stop-Shop.

Hindi rin exempted ang mga fully-vaccinated na sa mga nasabing travel protocol pauwi ng Pilipinas.

Pero bawal pa rin ang turista at dayuhan na walang investor visa o kasamang kaanak na Pilipino sa biyahe.

Ayon sa Palasyo, posibleng mapalawig din ang travel ban sa mga magmumula o dadaan sa India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, at Sri Lanka na sinimulang ipatupad Abril 29 at magtatapos dapat ng Mayo 14.

—Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News