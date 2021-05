Health care utilization rate sa Pilipinas, bumubuti na ayon kay Duque

MAYNILA - Ibinida ni Health Secretary Francisco Duque ang gumagandang estado ng heath care utlization rate sa bansa sa kabila ng patuloy na pagdami ng kaso ng COVID-19.

Sa report ni Duque sa lingguhang Talk to the Nation ng pangulo, sa kabuuan, nasa low risk classification na ang Pilipinas dahil bumaba na sa -22 porsyento ang 2-week growth rate o pagdami ng kaso at 6.85 porsyento ang average daily attack rate kada 100,000 populasyon.

Nasa moderate risk naman umano ang National Capital Region na bumaba na rin sa -39 porsyento ang 2-week growth rate rate at 19.02 porsyento naman ang daily attack rate mula sa dating 30.98 percent.

Ngunit paalala ni Duque, bagama't gumaganda na ang lagay sa bansa pagdating sa mga kaso ng COVID-19, hindi pa rin maaaring maging maluwag dahil may sampung rehiyon na nakapagtala ng pagtaas ng 2-week growth rate.

“Habang bumubuti ang ating lagay, kinakailangan pa rin po natin ang mahigpit na pagpapatupad ng lahat po ng ating mga protocols upang hindi tayo bumalik sa surge," aniya.

“Una mayroon pa tayong limang rehiyon na kailangang tutuan, dahil sa kanila pong average daly attack rate na nasa high risk pa rin po pati sampung rehiyon na tumataas ang 2-week growth rate," dagdag pa ni Duque.

Kabilang dito ang Region 4B, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, at Caraga.

May limang rehiyon rin na may mataas na average daily attack rate kabilang ang NCR, Cordillera Autonomous Region, Region 2, 4A, at 3.

Bumababa na rin umano ang nadagdaga na kaso mula sa NCR, mula sa 48 porsyento ngayon ay nasa 31 porsyento na lang ang mula sa Metro Manila.

Tumataas naman ang naitatalang kaso sa ibang rehiyon.

Bumubuti na rin umano ang health care utlization o lagay ng mga ospital sa bansa. Ayon sa kalihim, mula 4.7 percentage points noong isang linggo, 7 percentage points na ang ibinaba nito mula sa peak na naiulat noong April 13 hanggang 15 na 54 porsyento.

Samantala,mula sa 51 porsyento na utilization rate ng mga isolation bed, bumaba na umano ito sa 43 porsyento.

Bumaba na rin umano sa 49 porsyento ang COVID-19 ward beds utilization rate mula sa peak nito na 57 porsyento.

Sa ICU beds, mula sa 68 porsyento peak utilization rate, nasa 61 porsyento na ito ngayon.

Nanantili naman sa high risk at kritikal ang health care utilization rate sa NCR kaya hinimok ni Duque ang mga NCR hospital na panatlihin ang kasalukuyang health care capacity.

