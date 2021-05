Halos 2,000 pamilya 'di pa rin umuuwi kasunod ng bakbakan sa Datu Paglas

Tadtad ng tama ng bala ang isang bahay sa Datu Paglas, Maguindanao, kung saan naka-engkuwentro ng militar ang ilang miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters noong May 8, 2021. Retrato mula sa Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao

Aabot sa halos 2,000 pamilya sa Datu Paglas, Maguindanao ang nasa evacuation center pa rin hanggang ngayon matapos makaengkuwentro ng militar ang ilang miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters nitong weekend.

Sa datos ng Bangsamoro Ministry of Social Services and Development, 1,934 pamilya ang nasa mga evacuation center sa mga bayan ng Buluan, Datu Paglas, General Salipada K. Pendatun at Paglat sa Maguindanao.

Hindi umano muna umuwi ang mga residente sa takot na madamay sa patuloy na bakbakan ng tropa ng pamahalaan at BIFF sa probinsiya.

Tinatayang nasa 10 bahay ang nasira matapos tamaan ng mga bomba at bala sa gitna ng engkuwentro nitong Sabado.

Tiniyak naman ng Ministry of Social Services and Development na bibigyan ng ayuda ang mga apektadong residente, tulad ng pagkain at psychosocial support.

Bibigyan naman ng pinansiyal na ayuda ang mga pamilyang nasiraan ng bahay para mapayaos ang kanilang tahanan.

-- Ulat ni Chrislen Bulosan

